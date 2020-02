Lampard odustao od najskupljeg svih vremena!

Videli smo danas u Lesteru, Frenk Lampard je odlučio da ostavi Kepu Arizabalagu na klupi za rezervne igrače, među stativama "Plavaca" stajao je iskusni Vili Kabaljero, meč je okončan podelom bodova Već neko vreme se priča da "Plavci" sve manje veruju u Španca, ali se takođe pisalo da će dobiti šansu do kraja sezone da se dokaže.Ipak, izgleda da je Lampard prelomio, danas ga je ostavio na klupi, a španski mediji prenose da će tako ostati i do kraja sezone!Navodno nije impersioniran Špancem, poručio je upravi da želi novog golmana i izgleda da je rešio da upravi stavi do znanja koliko je rešen da zameni Kepu, te će ga do kraja sezone držati na klupi.Španac ima zaista lošu sezonu, to potvrđuju i brojke, prema procentu odbrana ove sezone najgori je u ligi (53%).Prema pisanju engleske štampe, ideja "Plavaca" je da ga narednog leta zameni Nikom Poupom iz Barnlija.Ovo će svakako biti veliki udarac za bivšeg golmana Bilbaa, koji je još uvek najplaćeniji čuvar mreže svih vremena (80 miliona evra), teško da će dobiti poziv za Evropsko prvenstvo od selektora Španije Luisa Enrikea.