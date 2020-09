Lampard nemilosrdan, bez njih dvojice tim nije mogao da se zamisli, sada će ih oterati! Sedmorica prekobrojni, stiže novo pojačanje!

Čelsi je pokupio većinu naslova ovog leta, doveli su sedam igrača, ali to nije kraj. Stigao je golman Mendi iz Rena, a Lampard će do kraja prelaznog roka izvršiti velika pomeranja.



Dvojica standardnih će otići, Kepa bi trebalo da prihvati pozajmicu, pominje se Španija, ali i Italija, ponudu je navodno poslala Roma. Lampard bi da ga proda na kraju sezone, ali pitanje koliko može da spase od uloženih 80 miliona evra.



Kepa je najskuplji golman svih vremena, a do dolaska Haverca bio je i najskuplji igrač u istoriji Čelsija.



Osim njega, mesto u timu je izgubio Toni Ridiger. Nemački reprezentativac nije bio u kombinaciji za prethodne mečeve, ima dve solucije. Jedna je PSŽ, koji bi ga uzeo sa obaveznim otkupom na kraju sezone, druga odlazak kod bivšeg trenera Kontea, u slučaju da Inter proda Murinju Škrinjara. Jer, Ridiger je peti u rotaciji, sigurni su Tijago Silva, Zuma i Kristensen, a ako Nemac ode, Tomori ostaje.



Čelsi ima 36 igrača po ugovorom, menadžer mora da rasčisti stvari, ne računa na Bakajoka koga žele Milan i Pari Sen Žermen, Ros Barkli ima problema sa povredama, želi da igra, ali nema šanse da dobije neku značajniju minutažu u ovom trenutku. On bi mogao na pozajmicu, kao i Loftus-Čik koji je od reprezentativca Engleske stigao do toga da nema mesta ni na klupi.







Pomenimo i Emersona Palmijerija, Čilvel će ga istisnuti, Alonso je alternativa za pridošlicu iz Lestera, a Brazilac je mlađi i može da donese više novca od Španca. Želi ga Juventus, ako se oslobodi De Šilja i Luke Pelegrini.



Na kraju dodajmo da Lampard žuri da ukloni prekobrojne, kako bi doveo još jedno pojačanje, Deklana Rajsa iz Vest Hema. Sjajni mladi igrač pritiska "Čekićare" da ga puste, Mojesu su potrebna pojačanja, pre svega štoper, a mogao bi da dobije i Barklija kao deo sporazuma za Rajsa, pa nije nemoguće da sledeće nedelje i poslednja Lampardova želja stigne u klub.