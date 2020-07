Lacio u raspadu, SMS na "diskontnoj" prodaji, šta se čeka?

Lacio se potpuno raspao nakon nastavka prvenstva, iako Juventus ne igra ništa posebno, prošetao se posle pandemije do titule. Rimljani se ne mogu prepoznati, najviše su insistirali na nastavku šampionata.



Matematički nije rešeno, ali teško je verovati da šampion može, iako ponovimo, igra slabo, da izgubi ovoliku prednost. Juventus ima osam bodova prednosti nad Rimljanima, šest kola je do kraja, za sedam dana Lacio gostuje u Torinu, ali iskreno, s obzirom na raspored, male su šanse za čudo.



Lotito je svestan da je propuštena velika šansa, nakon novog neuspeha razgovarao je sa ekipom, za Inzagija i igrače nema opravdanja, prisutni su bili Igli Tare direktor kluba, ali i tim-menadžer Anđelo Peruci.



Pričalo se o očajnoj formi, tri poraza u nizu, da su dobijene dve od te tri utakmice, Lacio bi bio u trci, s obzirom da je Juve osvojio bod od poslednjih šest.



Mediji danas pišu da je Lacio odlučio da spusti cenu za Sergeja, da bi mogli da ga puste za 70 miliona i on igra loše kao ostatak ekipe, ali i da nema ponuda.



Čeka se PSŽ, Junajted je odustao jer Pogba ostaje, videćemo da li će u Rim uopšte i stići neka ponuda, a "Mesađero" tvrdi da u ovom trenutku nema šanse da neki od italijanskih klubova kupi Milinkovića jer je u doba pandemije za njih preskup.