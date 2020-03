Lacio se sprema za velike ponude, Srbin, Argentinac i Španac su tražena roba, hoće li odoleti?

Lacio je do prekida sezone zbog pandemije igrao sjajan fudbal, nakon Derbija Italije odigranog pred praznim tribinama i pobede "Stare dame", ostali su jedini pravi konkurent Juventusu u borbi za Skudeto.



Jasno je da igra zavisi od nekolicine igrača, što mnogi vide kao najveću prednost, ali i najveću manu Lacija, smatra se da bi povreda ili odlazak nekog od ključnih pojedinaca napravio velike probleme ekipi.



Bilo kako bilo, ti pojedinci su svojim igrama privukli i veliku pažnju drugih ekipa, pojedinih i daleko bogatijih od Lacija.



Zbog svega, italijanski mediji smatraju da bi uprava kluba iz Rima već na leto mogla da se nađe na velikom iskušenju, posebno kada su trojica igrača u pitanju.



Nekadašnji fudbaler Liverpula Luis Alberto je izrastao u vrhunskog "pakera" u dresu Lacija, a za ovog 27-godišnjeg fudbalera interesovanje su pokazali Sevilja i Inter.











Ima ugovor sa klubom do 2022. godine, ali mu je Lacio spremio novu saradnju, koja bi ga u klubu držala do leta 2025. godine.



Drugi na listi najtraženijih je Hoakin Korea, koji je zablistao na "Olimpiku" po dolasku iz Sevilje.



Njega prati Napoli, ima otpusnu klauzulu od 80 miliona evra i ugovor do leta 2024. godine.



I na kraju, verovatno i najvredniji igrač "Nebeskoplavih" u ovom trenutku, Sergej Milinković-Savić.