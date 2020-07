Filipe Kutinjo i dalje traži formu, a i novi klub, pošto ga Bajern Minhen neće otkupiti od Barselone, a u Kataloniji računaju na zaradu od njegove prodaje.



Problem je u tome što malo ko može da priušti Kutinja, jer Barsa za njega traži 80-90 miliona evra, što niko nije hteo da plati ni pre krize i pandemije.



Ipak, Kutinjov agent Kia Jorčabian i javno tvrdi da je Kutinjov cilj povratak u Premijer ligu.



"To čak i nije tajna, Kutinjo želi da se vrati u Premijer ligu ukoliko se ukaže prilika. On obožava Premijer ligu i ona je njegov prioritet u nastavku karijere. Ipak, nije isključen ni ostanak u Barsi, on je otvoren i za to", rekao je Kutinjov agent.







Nakon ove izjave Kutinjovog agenta, Ostrvom kruži vest da je Kutinjova najveća želja da se vrati u Liverpul, ali da je to praktično nemoguće.







Preostali su još Arsenal, Totenhem i Lester, a više o tome čitajte OVDE