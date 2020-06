Kutinjo - utopija! Barsi ističe vreme...

Filipe Kutinjo nema nijednu zvaničnu ponudu na stolu, a Barselona je planirala da njegovom prodajom pokrije 69 miliona evra do 30. juna, kako bi "očistila" finansijsku godinu i izbegla probleme zbog fer pleja.



Marka piše da je Kutinjo "utopija", da Barsa nije dobila nijednu ponudu i da niko nije spreman da ispuni njene uslove, odnosno plati 80-90 miliona evra.



Pominjalo se čak da bi Barsa pristala da ga pošalje na novu pozajmicu za 10 miliona evra + pokrivena plata od nekih 13-14, ali je i to previše za zainteresovane.



Najviše se pominjao Njukasl, ali kako je još uvek zapelo oko preuzimanja Saudi grupe, nemoguće je da do 30. juna sve bude završeno i na Sent Džejms parku, a kamoli i transfer Kutinja.



Marka dodaje da je i Čelsi otpao, jer su se "Plavci" okrenuli Timu Verneru, a već je stigao i Hakim Zijeh.



Ne treba zaboraviti da Kutinja želi i Žoze Murinjo, ali Totenhem nema novca, pa se pominjala neka trampa, no i to je na dugačkom štapu, a i ne rešava Barsin problem do 30. juna.



Sve u svemu, Kataloncima ističe vreme, Kutinjo neće pokriti "rupu" od 69 miliona evra, tako da moraju da pronađu ekspresno rešenje. Na prodaju su Žan-Kler Todibo, Žunior Firpo, Ivan Rakitić, Karles Alenja, Arturo Vidal...