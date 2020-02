Kutinjo - odjednom u igri pet klubova?!

Filipe Kutinjo neće ostati u Bajern Minhenu, pošto je i na Alijanc areni do sada razočarao i postao rezervna opcija. Nemački klub neće iskoristiti opciju da ga otkupi za 120 miliona evra i on će na leto biti vraćen u Barselonu po isteku pozajmice.



Engleski mediji danas prenose da će njega pokušati da dovede čak pet klubova, odnosno da na stolu ima već pet ponuda.



U pitanju su četiri engleska kluba - Mančester Siti, Mančester Junajted, Totenhem, a tu je i dalje Liverpul koji razmatra opciju da ga vrati po razumnoj ceni.



I za kraj, kao i obično, tu je i PSŽ, koji bi rado voleo da vidi Kutinja u svom timu, a nije nemoguće da Barselona ponudi Brazilca u trampi za Nejmara.



Ukoliko ode u PSŽ, Kutinjo će onda biti jedan od retkih igrača koji je igrao u svim najjačim ligama Evrope, pošto je do sada nastupao za Inter u Seriji A, Liverpul u Premijer ligi, Barselonu i Espanjol u La Ligi i Bajern Minhen.



Podsetićemo i na to da je Barselona sada spremna da spusti cenu sa 120 na 90 miliona evra, ali kako Kutinjo igra poslednje dve godine, teško da će neko dati i toliko...