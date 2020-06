Kutinjo na pragu dogovora, sad ostao jedino problem piraterije! Još dva velika imena u igri!

Kako se priča, Kutinju je ostala samo jedna opcija, pošto se Čelsi odlučio za druge igrače, a Totenhem i Arsenal jednostavno nemaju novca, čak ni za pozajmicu plus ogromnu platu.



Brazilac koji je prekobrojan u Barseloni je otvorio pregovore sa Njukaslom, sada jedino zavisi od toga hoće li na kraju Saudijci stići na Sent Džejms Park, odnosno kupiti klub za 300 miliona funti.



Zbog prirode tamošnjeg režima, krađe prenosa PL, Bin-Salman i dalje nije dobio dozvolu od lige da završi dogovoreni posao sa Majkom Ešlijem, situacija se menja iz dana u dan, stižu otpimistične i manje dobre vesti, navijači "Svraka" su kao na žeravici.



PL čak ima i najavu tužbe protiv Saudijske Arabije za dvogodišnju krađu utakmica, a teško je poverovati da Bin-Salman, gospodar ove zemlje to nije znao.



U svakom slučaju, Saudijci odbijaju da odustanu, veruju da će na kraju novac odlučiti, a prvo pojačanje bi trebalo da bude baš Kutinjo. Oni mogu da garantuju njegovu platu, da privuku neka velika trenerska imena budžetom za tim, a spremni su da dovedu i kao slobodnog igrača Tijaga Silvu.



Traže i napadača, Bačuaji bi mogao da stigne iz Čelsija, a prate situaciju oko Areka Milika, oni mogu da plate Napoliju 40 miliona evra, iako Poljaku ugovor ističe narednog leta.











Plan je da se dovedu tri ili četiri velika imena, tim okupi oko njih, privuče Poketino ili Alegri, a zanimljivo da čak i da "Svrake" ispadnu iz lige, Saudijci žele da kupe klub. Doduše, tada neće moći da privuku pomenute igrače i trenera, ali svakako će uložiti dosta novca da se vrate odmah u PL. Ipak, s obzirom na poziciju na tabeli, Njukasl bi trebalo da sačuva elitni status.