Kumanovih deset pravila i tri pojačanja, ponuda otišla Gvardioli!

U Barseloni Ronald Kuman čeka pojačanja, Mesi je počeo da trenira, a prema planu novog čoveka na klupi, trebalo bi da do kraja prelaznog roka stignu tri igrača.



Zna se da su želje Depaj iz Liona i Vajnaldum koji pritiska Liverpul da ga pusti na "Kamp Nou", a poslata je ponuda od 15 miliona Sitiju za Erika Garsiju. Bivši igrač Barse je sada meta kluba, on je iz "La Masije" otišao u Englesku, igrao prošle godine kod Gvardiole, zbog povreda drugih štopera, ali ne želi da produži ugovor koji ističe narednog leta.



Zbog toga Siti hoće da ga proda, Garsija će teško dobijati priliku ako pored Akea stigne i Kulibali jer bi onda bio tek četvrti ili peti štoper u rotaciji. U Barsi mu obećavaju šansu i žele da ga promovišu u naslednika Pikea, videćemo da li će se klubovi dogovoriti.











Kuman u međuvremenu pokušava da nametne svoja pravila, kako pišu katalonski mediji, naišao je na dosta zabrinjavajućih stvari. Šta će probati da promeni?



1. Nema više starih zasluga, on je od Krojfa naučio da neko može da ti bude simpatičan ili ne, ali da to nema veze sa trenerskim izborima. Zato su otpisani Suarez i Vidal i prodat Rakitić.



2. Kuman je nezadovoljan fizičkom spremom, misli da je ekipa zapuštena, da je protiv Barse lako igrati kada ste fizički jači i to želi da promeni. Albert Roka, kondicioni trener je činio čuda sa Rajkardom, pa je jasno zbog čega se Holanđanin nada da ekipa neće biti više fizički inferiorna.



3. Čudi ga mali broj golova iz prekida, pogotovo kornera, ali i centaršuteva, on smatra da se to ne može pravdati sistemom igre ili činjenicom da nema visokog napadača. Kuman je na kraju krajeva iz prekida dao jedan od najvažnijih golova u istoriji Barse i to nakon akcije koju je uigravao sa Bakerom.



4. Visoko presing od koga je Barsa odustala na neki način posle Gvardiole ili ga manje primenjivala se vraća. Za to je opet potrebna fizička spremnost, Kuman smatra da ekipa igra onoliko dobro koliko trenira.



5. Veća pažnja igračima iz škole, što se takođe promenilo poslednjih godina. Ne samo da će Puig i Fati dobijati šansu, već Kuman želi da i Serhiju Robertu pruži priliku kao veznom igraču, a ne nekom ko popunjava rupe po boku. Zbog toga neće biti čudo ako univerzalac bude standardan u manevru.



6. Kuman će izolovati ekipu, biti pažljiv sa informacijama, on ne može da shvati da toliko curi iz svlačionice i da se mediji bave svim stvarima. Prljav veš treba da ostane kod kuće...



7. To nas dovodi do profesionalnosti, Holanđanin želi igrače koji su potpuno posvećeni, imaju poštovanja prema klubu i onima koji ih plaćaju i već je upozorio fudbalere da traži najveću ozbiljnost i van terena.



8. Sistem igre će biti promenjen, Kuman želi da Barsa igra brže, da prenosi loptu brže, sa dva dodira maksimalno, on će na neki način odstupiti od onoga što je pokušavao Setijen, ne želi beskonačna i jalova dodavanja, za njega sam posed ne znači ništa, ako lopta ne ide napred.



9. Kuman računa da će igrači koji su razočarali pokazati da zaslužuju Barselonu. Po njemu, to nije pitanje kvaliteta, već integriteta i samopouzdanja. Probaće da ga vrati Dembeleu, De Jongu, Kutinju, Grizmanu, Žunioru Firpu, svi oni su igrali mnogo bolje u prethodnim klubovima i moraju mnogo više da veruju u sebe.



10. I na kraju, Mesi. Tu novi trener nema nikakvu dilemu, on očekuje od Lea da bude lider i primer, da vodi tim na terenu jer najbolje zna šta znači Barselona. Razgovarao je sa kapitenom, rekao mu da je centar projekta, tu se ne menja ništa, bez obzira što želi da ode i dobio garancije da će Mesi dati sve od sebe.



Jer, bez toga, Kuman nema nikakvu šansu da uspe.