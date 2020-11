Kuman traži "lou-kost" rešenje, ovo su pet kandidata za štopera Barselone!

Ronald Kuman je od Barselone tražio da dovede štopera. Problem sa Erikom Garsijom je što mu uguvor ističe na leto, Barsa ga hoće u januaru, ali Siti postavlja neprihvatljive uslove, pa će mladi defanzivac pričekati verovatno do juna sa povratkom u klbu iz koga je otišao 2017. godine.



Barselona će se, kako tvrdi katalonski "Sport" najverovatnije odlučiti za lou-kost varijantu. Kuman ima Arauha, uz Pikea i Lenglea, a na Umtitija ne računa.



Ima dosta kandidata, Fazio, Argentinac koji igra za Romu je prvo ime. Razlog je njegovo iskustvo u Primeri, Argentinac je sveukupno devet godina proveo u Sevilji, osim u Italiji, igrao je i u PL za Totenhem.



Ali, on nije jedino rešenje.



Antonio Ridiger iz Rome bi bio ogromni pojačanje, tim pre što može da igra i desnog beka, ali teško će ga Čelsi pustiti na pozajmicu. Iako nije u prvom planu kod Lamparda, razgovarao je sa trenerom i odlučio da se bori za mesto u timu. Herman Pecelja iz Fiorentine je takođe interesantan, on je mnogo jeftiniji od Milenkovića, bio je meta Milana, Argentinac ima u nogama tri sezone u Primeri, nosio je dres Betisa.







Još dve varijante koje se pominju, ali čine se kao proizvoljne konstrkcije novinara su Žoel Matip iz Liverpula, on je i sada povređen pa bi bio rizik, kao i Škodran Mustafi, nemački internacionalac koji je nekada igrao za Valensiju, a već četiri godine je u Arsenalu, poslednjih par uglavnom na marginama.



Videćemo kako će se rasplesti situacija u januaru, mogu li ipak da dovedu Garsiju, ali je Pep Gvardiola čvrst u odluci da ne dopusti da štoper šest meseci pre isteka ugovora ode iz kluba.