Kuman potvrdio prvi odlazak iz Barse, Srbin dobio žestoku konkurenciju!

Trener Barselone Ronald Kuman potvrdio je danas da je Karles Alenja dobio dozvolu da napusti klub ove zime.



Kao što je najavljeno, Alenja će otići na pozajmicu u Hetafe do kraja sezone, a klub iz predgrađa Madrida neće imati obavezan otkup, samo će pokriti primanja do 30. juna.



Alenja je današnji rođendandžija, napunio je 23 godine i neophodni su mu i minuti, potvrdio je Kuman.



"Alenja neće putovati sa nama u Bilbao, dobio je dozvolu kluba da pregovara oko svog odlaska. On je mlad igrač pred kojim je čitava karijera i neophodno je da igra što više", rekao je Kuman.



Alenja igra na poziciji centralnog veznog, a kako trener Hetafea Bordalas voli da igra u formaciji 4-4-2, nema dileme da će vezista iz Barselone biti glavna konkurencija našem Nemanji Maksimoviću.



Hetafe se nalazi u nezavidnoj situaciji ove sezone, tek je 16. na tabeli sa bodom više od Elčea i Valensije koji dele mesto koje vodi u Segundu.







Danas je ispao iz 1/16 finala Kupa kralja, pa će dalje moći da se posveti samo prvenstvu...