Kuman ostao pri svome, petorica otpisana, hoće li Barsa do petka dovesti najveću trenerovu želju?

Kuman čeka, ali novih vesti nema. Izgleda da je jedina realna meta u ovom trenutku Erik Garsija iz Sitija, Španac bi mogao da se vrati u klub pošto je Pep kupio novog štopera, ali Ruben Dias je zauzeo mesto Otamendija koji se vratio u Portugal. Podsetimo on je od početka decenije četiri sezone nosio dres "Zmajeva" iz Portoa.



Barselona ne uspeva da završi posao oko prodaja, petorica su prekobrojni, najmanje trojica će morati da odu. Radi se o Umtitiju, Todibou, Alenji, Brajtvajtu i Rafinji.



Dest će pojačati desni bok, ali je izgleda Memfis Depaj teška opcija. Kako pišu katalonski mediji, klub shvata Kumanove potrebe, ali nemaju dovoljno novca. Suma od 25 miliona nije dovoljna, Lion je odbio ponudu i spreman je da zadrži Depaja do narednog leta i ostane bez obeštećenje.



Žan Mišel Ola, vlasnik kluba kaže da će do petka sve biti poznato i da ako do tada ne budu stigle zadovoljavajuće ponude za kapitena Depaja i fantastičnog Auara, oni će ostati i ove sezone na severu Francuske.



Barsa je krenula odlično, pregažen je Viljareal za poluvreme, ali je Holanđanin i dalje uveren da timu nedostaje napadač i to neko kao zemljak koji može da igra na više pozicija u špicu i da bude alternativa za bokove.







Sve bi bilo lakše da recimo prodaju Dembelea, ali engleski klubovi žele Francuza koji ne menja navike na pozajmicu sa eventualnim otkupom.



Zbog toga sada sledi trka sa vremenom, niko od otpisanih nema ponude, niti može zbog plate da bude uključen u neki trejd, klub bi mogao da ih pošalje na pozajmice, ali to neće napuniti kasu, niti otvoriti prostor za Depaja.