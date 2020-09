Kuman - Ništa od "Lale", još par pojačanja, uz ključnu dilemu!

Izgleda da od planova, ili makar dela planova Ronalda Kumana nema ništa. Informacije iz Engleske govore da Liverpul neće pustiti Vajnalduma, navodno je i Holanđanin dobio najavu da će mu biti ponuđen novi ugovor, što verovatno znači da otpada Tijago Alkantara.



Da li bi fudbaler Bajerna mogao da se vrati u Barselonu? Male su šanse, Kuman ne smatra da mu je potreban još jedan igrač sličnog profila kao Pjanić.



Sa druge strane, Barselona se i daje dvoumi između skupljeg i mlađeg Lautara i Memfisa Depaja. Naime, dvojica Martinezovih agenata su otišla u Inter da predstave ponudu, ali Italijani i dalje odbijaju da spuste cenu, 80 ili 90 miliona plus jedan igrač.



"El Toro" nije promenio namere, on bi i dalje u Kataloniju, ali su male šanse da se to desi. Zbog toga je Depaj realnija opcija, mada Barsa pokušava da u trampu ubaci bivšeg igrača Liona, Umtitija.



I na kraju, postoji mogućnost da se u klub vrati Beljerin. Naime, PSŽ je doveo Florencija, Juve nema novca, a i navodno Pirlo bi radije Seržinja Desta iz Ajaksa, a i sam fudbaler Arsenala bi želeo da se vrati kući.



Šta treba da se dogodi?











Mendeš je stigao da pregovara oko Fatijevog ugovora, ali i eventualnog odlaska Semeda. Portugalac bi za 40 miliona mogao u Englesku, čak i među Vulvse koji su Doertija prodali Totenhemu.



To bi otvorilo vrata da Barselona plati oko 35 miliona koliko Arsenal traži za Beljerina.



U tom slučaju, bi, sa Depajem i Beljerinom, Kumanovih 4-2-3-1 izgleda ovako:



Ter Štegen,

Beljerin, Pike, Lengle, Alba,

De Jong, Pjanić,

Grizman, Mesi, Dembele,

Depaj (Lautaro)



Jasno, uz Kutinja, Trinkaoa, Busketsa, Riki Puiga, Pedrija, Serhi Roberta, Firpa, Arauha, Kuman bi imao dosta alternativa, mada, u slučaju odlaska Umtitija, čini se da timu fali još jedan štoper, zainteresovani su za Erika Garsiju iz Sitija.