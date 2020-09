Kuman isterao svoje, ovo su dva naredna pojačanja Barse!

Barselona je uspela da proda Semeda Vulvsima, otišao je i Luis Suarez u suzama, preselio se u Atletiko, a klub se oslobodio i poslednjih godina ugovora Rakitića i Vidala.



Sada lakše dišu i pokušaće da ispune želje Ronalda Kumana.



On ne odustaje, kako se priča, Barselona će do kraja nedelje kupiti Memfisa Depaja, Lion čeka, kapitenu ističe ugovor naredne sezone, a njegova prodaja će smanjiti gubitke zbog pandemije.



Ali, "Les Gones" traže oko 30 miliona evra, Barsa je nudila 10 manje, probala i Umtitija da ubaci u posao, ali je francuski štoper odbio da se vrati u bivši klub. Ipak, postoji raspoloženje kod oba kluba da se posao završi. Depaj može da igra na svim pozicijama u napadu, biće veoma bitan u rotaciji, Kuman će u prvenstvo ući sa Mesijem, Ansuo, Kutinjom i Grizmanom, ofanzivnim kvartetom, ima Dembelea, tu je i Trinkao, Depaj bi bio osmi za četiri mesta (računamo i Pedrija koji je alternativa za Kutinja). Tu je i Brajtvajt koji je povređen, ali teško da u ovakvoj konkurenciji može da dobije šansu.



Da li to znači da bi mogli da prodaju Dembelea, odnosno prihvate da ode na pozajmicu u Liverpul? Teško, osim ako otkup od 100 miliona ne bude obavezan na kraju sezone.











To nije sve, Barsa pokušava da završi posao oko Erika Garsije iz Sitija koji bi da se vrati u klub, ali mora da sačeka da Pep nađe štopera (Kunde iz Sevilje je prva meta), kako bi pustio Katalonca.



On bi bio treći štoper u rotaciji, Lengle i Pike su sigurni, Umtiti će verovatno ostati, a Kuman ne računa na Todiboa.