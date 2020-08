Kuman dostavio spisak, tri prioriteta, ovaj tim uopšte ne izgleda loše?!

Ronald Kuman je dao svoju listu želja klubu, a ona nije mnogo izmenjena u odnosu na ono što je tražio i bivši trener Setijen, odnosno što je planirao sportski sektor predvođen Abidalom koji je otišao iz kluba.



Lautaro Martinez ostaje prva meta, želi ga i Siti, ali njegova želja je Barselona. Cena ostaje oko 90 miliona evra, plus Katalonci će morati da ubace i nekog igrača u čitavu priču, što nije jednostavno, pita se Inter.



Suarez tvrdi da će ostati i boriti se za mesto u timu, ali Barsi glavobolju zadaje njegova plata od 15 miliona evra. Ipak, Urugvajac ima ugovor, to nigde neće dobiti, ne želi u MLS, a priče o Ajaksu, kao i Juventusu su nerealne, jedino da mu Barselona isplati odštetu.



Osim napadača, Kuman traži da se završi posao oko štopera, Pike će ostati, ali trebalo bi da stigne Garsija iz Sitija, odnosno da se vrati u matični klub. Lengle, Pike i Garsija su sigurni, sa druge strane, videćemo šta će se desiti sa prekobrojnima poput Umtitija ili Todiboa.



Potreban je i levi bek. Alba neće biti prvi izbor ako ostane, klub bi da ga proda u PL, da zadrži Firpa, ali i dovede Anhelinja iz Sitija ili Hozea Gaju iz Valensije. Ovaj drugi je željeno rešenje, ali i teža meta.



Od Nejmara nema ništa, klub mora da prodaje, na Kumanu je da li će zadržati Kutinja, ali to isključuje dovođenje Depaja jer Lion traži oko 60 miliona evra.



Sigurno nema mesta za Rakitića, Vidala, verovatno i Busketsa, a klub bi trebalo da napuste, uz pomenute štopere, još i Brajtvajt, Rafinja, Alenja, Miranda, neki su na pozajmicama.







Barsa je već prodala Artura Juventusu, dovela Pjanića, Pedrija, Puig i Trinkao su takođe pojačanja, na njih četvoricu Kuman računa. Ostaju još Semedo, Serhi Roberto, Dembele, Ter Štegen, Neto, Frenki De Jong, Grizman, Fati i jasno sve se vrti oko Mesija, videćemo kako će se letnja saga završiti.



Što se tiče Van de Beka, Kuman ga želi, ali teško da će biti novca, Ajaks traži 55 miliona. Jedino, ako ubace Suareza u trampu i prethodno mu isplate deo novca za sledeću sezonu, ali sve to je na dugom štapu.



Kako rekosmo, uz nova lica, tri su prioriteta, napadač, levi bek i štoper, kao i da se zadrži Mesi. Sve ostalo su, uz podmlađivanje tima, odnosno prodaje, ono što bi se moglo eventualno pojaviti kao prilika koja se ne propušta u prelaznom roku.