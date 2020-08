Kriza srednjih godina? Ibra u "šemi" sa najpopularnijom Italijankom, da li je ovo Milanova šansa?

Zlatan Ibrahimović uživa na moru, mediji ga povezuju sa najpopularnijom voditeljkom, verovatno i devojkom na Apeninima, Diletom Leotom.



Viđeni su u zajedničkom društvu, snimali su i reklamu, a Ibrin brat je takođe na Kapriju, tabloidi veruju da između njih dvoje postoji neka veza, mada nisu nigde uslikani sami, već u zajedničkom društvu.



To je pojačalo spekulacije koje se čuju u Švedskoj, da je Ibrin brak u krizi, da se udaljio od žene Helene.



Možda bi zbog toga mogao da ostane u Milanu?



Naime, on je tražio sedam miliona naredne sezone od "Rosonera", oni su mu ponudili 5, videćemo da li će doći do kompromisa. Milan sigurno neće pristati na ovu sumu jer Ibrahimović ulazi u 40. godinu, bio bi najplaćeniji, ovaj novac ne može da uzme nigde ni van Evrope.



Ali, ako je istina priča o zanosnoj voditeljki, možda bi to moglo da prelomi da Ibra ostane u Italiji.