Kriza rešena! PSŽ otpisao petoricu, dogovor oko trenera, lista pojačanja spremna! Ovo su novi "Sveci"?

Posle problema o kojima smo pisali kada je u pitanju sukob na relaciji Leonardo - Al Kelaifi, tačnije različita mišljenja oko trenera Tuhela i želja Brazilca da Nemca zameni Alegrijem, izgleda da su se stvari smirile.



Reagovali su vlasnici, kraljevska porodica Katara, pa je sada mnogo jasnije šta će se desiti.



Naime, Tuhel ostaje još sezonu, mada mu nije ponuđen novi ugovor. I ako ne osvoji Ligu šampiona (ušli su u četvrtfinale) dobiće još jednu šansu.



Ali, sa kakvim timom?



Leonardo je razrešio dileme, Nejmar i Mbape ostaju.



"Nema ni govora da odu, jedan ima 28, drugi 21 godinu, to su nam najbolji igrači i nema šanse da ih prodamo", rekao je Brazilac, iako i jedan i drugi imaju ugovor na još dve sezone. Obojici je ponuđeno produženje, a zarađivali bi slično, oko 40 miliona evra plus bonuse, odnosno bili najplaćeniji igrači na svetu.



Leonardo je potvrdio da ostanka za Kavanija i Tijaga Silvu nema, istekli su im ugovori, Kavani je otkupom Ikardija ostao prekobrojan, a sada je i Inter došao u pitanje jer Urugvajac traži veliki novac.



Recimo i to da su na izlaznim vratima Menije, Maksim Čupo-Moting i Kurzava, to će uštedeti dodatnih 40 miliona na platama, što će otvoriti jasno mogućnost da se poveća budžet za pojačanja, odnosno privuku igrači. Moguće je da ode i Dreksler, ako bude stigla neka ponuda, Tuhel nije zadovoljan zemljakom.



Ali, šta je sa pojačanjima?











Levo dolazi Aleks Telješ iz Portoa, desno je Marušić i dalje prva meta, a štoper je problem, Kulibali je bio prva opcija, sada Parižani razmišljaju. Imaju četiri štopera, Markinjoša, Kerera, Kimpembea, Dijala i Tila Kerera, ako ubede Kuasija da ostane, štoper možda nije ni potreban.



U suprotnom, uslediće ponude za Romanjolija ili Škrinjara, mada su to teške mete.



U veznom redu, kako rekosmo Marušić je bek, Sergej bi trebalo da bude skuplji deo paketa od 80 miliona, i najveće pojačanje leta. Opcije su još Benaser, Parti, Tonali, ali Srbin je prva meta.



U napadu, priča se da će probati da dovedu Zahu iz Palasa, naravno Ikardi će voditi napad, imaju Mbapea, Nejmara, Di Mariju, probaće verovatno da dovedu još jednog mlađeg igrača, ili promovišu nekog iz škole.



U svakom slučaju, najviše novca bi trebalo da bude utrošeno na tandem iz Lacija, Srbina i Crnogorca, levog beka Telješa i eventualno štopera...