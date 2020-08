Kritike Realu, samo prodajete! Ali, da bi stigao "Galaktikos" potrebno je da Luka Jović obuče crmo-belo!

Za Real je ovo leto prodaja.



Već su se oslobodili Hakimija, De Frutosa, Havija Sančeza, Danija Gomeza, što je oko 60 miliona u kasi, Marokanac je sam uneo 40.



Ali, to nije dovoljno, čeka se prodaja Džejmsa Rodrigeza Atletiku, Majorala Laciju, odlaze i Valjeho, navodno Zidan ne računa na Brahima i Marijana Lopeza. Ali, to nije dovoljno za onih 180 miliona koje je zacrtao Florentino Perez.



Recimo i to da je Jović i dalje na prodaju, ali samo u slučaju dobre ponude. Videćemo hoće li Reguljon u Čelsi, problem je što Real insistira da ima otkupnu klauzulu.



Luka Modrić ostaje poslednju godinu ugovora, mada mnogi veruju da je bolje odmah baciti u vatru Odegarda, jer je duel sa Sitijem pokazao da Real ima problema u vezi.



Pisali smo sinoć, Dibala je meta, pretpostavlja se da bi Juventus tražio ogroman novac, ali mamac bi bio Isko koga Pirlo želi u svojim redovima.







Međutim, danas se pojavila informacija da bi Real eventualno ubacio u posao i Jovića, pošto Juve traži napadača umesto Iguaina, Milik više nije prioritet, a Raul Himenez je skup. Koliko bi onda bila cena Dibale teško je reći, pričalo se o Isku i 100 miliona, sa Jovićem bi suma bila verovatno oko 50 ili 60. Mediji su pisali o Krosu, ali Nemcu ne pada na pamet da ode bilo gde, plus njegova plata je naučna fantastika za Juventus.











Kakav bi bio motiv italijanskog šampiona da proda najboljeg igrača?



Jedini razlog je 4-3-3 formacija, tu Dibala teško može da pruži najviše, pokušavao je Alegri, eksperiment nije bio dobar. Drugo je pokušaj Juventusa da dovede igrača koji je pravi plej, to nemaju, Artur nije prirodna zamena za Pjanića. Real nema 100 miliona, čak i da pridoda Iska, da kupi Dibalu koji i dalje pregovara oko novog ugovora, pa je moguće da u trampu uđu dva igrača, moguće i Reguljon umesto Jovića.



Šta će od svega biti, teško je reći, Luka Jović je otputovao na odmor, čeka da reši sudbinu, a svakako da bi odlazak u Juve bio prava bomba.