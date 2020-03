Kristijano baš uporan, novi pokušaj da najboljeg druga dovede u Juve!

Novi pokušaj Kristijana Ronalda, njegove želje u Juventusu pokušavaju da ispune. Naime, ponovo je meta Krisov najbolji prijatelj Marselo, koji je i pre dve godine želeo u Juve, ali ga Real nije pustio.



On ima ugovor na još dve sezone, ako ga ispuni do kraja, provešće neverovatnih 16 sezona u Madridu.



Stalno ga dovode u pitanje, traže mu zamenu, stigao je Mendi, na leto će se vratiti Reguljon iz Sevilje, ali Marselo je i dalje prvi izbor Zidana, kada je spreman.



Ipak, on navodno želi novi izazov, hoće da odiga par sezona u Italiji, Ronaldo je jedan od razloga, pre nekoliko godina Brazilac je rekao da mu je san da osim za Real, igra u Juventusu, a da li će se to ostvariti zavisi od ponude.



Veliko je pitanje hoće li ga Real pustiti, tim pre što nisu zadovoljni time kako se uklopio Mendi.