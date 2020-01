Kreće trka za "srpskog Dijega Koštu", ko će prvi do najboljeg strelca Čempionšipa?

Aleksandar Mitrović je fantastičan i ove sezone, minule je bio odličan u Premijer ligi, ali je Fulam imao previše problema u ostalim delovima tima, dva puta su menjali trenere, te su se ekspresno vratili u niži rang takmičenja.



Uspeli su da zadrže srpskog reprezentativca u svojim redovima i pored velikog interesovanja klubova iz Premijer lige, pokazalo se, naravno, da su napravili dobar potez, kako je bivši fudbaler Partizana trenutno najbolji strelac Čempionšipa sa 18 postignutih golova.



Engleski mediji su puni hvale za srpskog napadača i veruju da zaslužuje da igra Premijer ligu, pojedini novinari ga porede i sa napadačem madridskog Atletika Dijegom Koštom, kojeg su "luda glava", ali i povrede, ipak koštale bolje karijere.



Počeo je januarski prelazni rok, a pojedini timovi iz Premijer lige muče muku sa napadačima, pa je tako Mitrović ponovo izbio u prvi plan.











Trener Njukasla Stiv Brus je izjavio da "Svrake" aktivno traže napadača, mada je teško poverovati da bi se Mitrović vratio na "Sent Džejms Park", ali zato druga dva kluba deluju kao daleko realnije opcije za srpskog reprezentativca.



Aston Vila je ostala bez Veslija, Brazilac je doživeo tešku povredu i najverovatnije se neće vraćati na teren do kraja sezone, pritom je i razočarao sa samo pet postignutih golova i uprava kluba sa "Vila parka" traži novog napadača.



Mitrović je prema pisanju engleskih medija prva želja Vile, ali i jedan klub iz prestonice je pokazao interesovanje za usluge popularnog "Mitrogola".



U pitanju je Kristal Palas i čini se da bi prelazak na "Selhrst" bio daleko bolja opcija za sjajnog srpskog napadača.



Prvi razlog je to što je Palas u ovom trenutku u daleko boljoj poziciji od Aston Vile na tabeli Premijer lige i čini se da Roj Hodžson neće imati previše problema da zadrži "Orlove" u elitnom rangu, te Mitrović neće morati da se brine toliko o ostanku u Premijer ligi.



Drugi je taj što bi Mitrović ostao u Londonu, što bi mu bez sumnje olakšalo stvari, a treći, možda i ključni razlog je to što je kapiten Palasa njegov dobar prijatelj i zemljak Luka Milivojević.











Ipak, u ovom trenutku je Vila najozbiljnija u nameri da ga angažuje, ali videćemo da li bi Kristal Palas mogao da se umeša. Podsetimo i da bi "Orlovi" mogli da ostanu bez Vilfrida Zahe, ali bi od odlaska reprezentativca Obale Slonovače zaradili i veliki novac, pa bi lakše mogli da se dogovore sa Fulamom oko transfera sprskog reprezentativca.



Pita se ipak i uprava kluba sa "Krejven Kotidža", Fulam je trenutno na poziciji koja vodi u plej-of, ambicija kluba je da se ekspresno vrati u elitni rang, a nema sumnje da bi taj zadatak postao daleko teži ako bi ostali bez najboljeg strelca.



Videćemo kako će se ova priča završiti, januarski prelazni rok je tek počeo, a Mitar je, po svemu sudeći, "tražena roba" na Ostrvu.