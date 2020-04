Kreativni Arteta - Dva pojačanja se znaju, treće na putu, ovaj Arsenal zaista neće izgledati loše!

Arsenal je spreman za razmenu, i čini se da bi ovo odgovaralo i jednima i drugima. Naime, Atletiko traži napadača nakon što je propao posao sa Kavanijem, pominje se Ikardi, ali je preskup.



Još nije jasno hoćemo li gledati "Jorgandžije" u Ligi šampiona, čak se priča o specijalnoj pozivnici UEFA, ako španski šampionat ne bude nastavljen, ali svakako će Simeone saslušati ponudu.



Arsenal, kao i još nekoliko klubova žele Tomasa Partija, njegova cena je nešto veća od 50 miliona evra, a "Guneri" su spremni da ponude Lakazeta. To bi značilo da ostaju i bez drugog napadača, ako Obamejang ode godinu dana pre isteka ugovora.



Arteta je već završio posao sa Kurzavom, levim bekom Pari Sen Žermena, Parti koji ima ugovor do 2022. i prošao je od dolaska akademiju Atletika hoće nove izazove i raspoložen je da ode u Premijer ligu.



Podsetimo, Arsenal je već prošlog leta kupio Salibu iz Sent Etjena, on stiže ovog leta na "Emirejts", u mladog štopera se polažu velike nade.



Ali, jasno, navijači se pitaju ko će biti novi napadač?



Skauti su gledali tokom sezone Rodriga Morena, mogao bi da bude dostupan za 50 miliona evra, mada je Valensija Atletiku prošlog leta tražila 80. Ipak, realnija opcija je nekadašnji napadač PSŽ, sada u Seltiku, Eduard.















Pisali smo već. meta je i štoper Remsa Disasi, Pablo Mari bi mogao da bude otkupljen, to bi značilo da se menja kompletna odbrambena linija, mesto će zadržati samo Beljerin. David Luiz bi mogao da bude prekomandovan u vezni red, a mesta nema za Kolašinca, Mustafija, Čembersa, Papastopulosa, za Toreiru se priča da će se vratiti u Italiju, nije jasna situacija oko Džake.



Recimo i to da mladi Martineli, Bukajo Saka i još par mlađih igrača čekaju mnogo veću minutažu.



Engleski mediji zaključuju da će Arteta sa smanjenim budžetom morati da bude kreativan, ali da je za sada na dobrom putu da uz par manevara tokom transfer pijace napravi dobar tim.



Nije nemoguće ni da Obamejang produži ugovor, jer nema pregovora sa drugim klubovima, Real i Barsa imaju neke druge mete, videćemo na kraju šta će biti sa kapitenom, ali njegov ostanak bi mnogo značio za "Gunere".