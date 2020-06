Kraljevi leta! Lamps kupio Romana, sledi poker iz snova, odlazi i najomiljeniji igrač sveta!

Nije možda neočekivano, ali svakako da je uzbuđujuće za navijače Čelsija. Naime, oni će uživati u transferima ovog leta. Već je završen posao oko Zijeha, uskoro će stići i Verner. Naime, priča se da je Lampard ubedio Granovskaju da uzme napadača pre Sanča, i da je njegova reč presudila.



Sada će pokušati da dovede Haverca, ali nema još dogovora, iako je fudbaler Leverkuzena najbliži Londonu. Ipak, u Čelsiju su optimisti jer Abramovič je oduševljen radom Lamparda, prošlog leta je Čelsi bio pod suspenzijom i sačuvao novac.



Dakle, četiri ili pet vrhunski igrača bi mogla da stignu na "Stamford Bridž", od Lampsa se očekuje da do kraja zadrži poziciju koja vodi u Ligu šampiona.



Osim Haverca u klub bi mogao da stigne Ben Čilvel. On je dugo želja Čelsija, Lester ne bi mogao da odbije transfer od oko 80 miliona, igrač hoće u London.



Čitav prelazni rok koštao bi oko 250 miliona funti, ali će zato "Plavci" prodati najverovatnije osam igrača. Ros Barkli i Bačuaji su otpisani, ali to je tek početak. Naime, ako stigne Čilvel, Emerson Palmijeri će biti prodat Juventusu ili Interu, a Žorginjo takođe čeka Sarijev poziv. Te kupovine bi u kasu mogle da unesu najmanje 100 miliona evra.



Ni to nije sve. Najveća "žrtva" bi mogao da bude N'Golo Kante koji lagano gubi bitku sa mlađim igračima. Ako se pojave Real ili PSŽ, Francuz bi mogao da ode, koštao je oko 40 miliona evra, sada će biti skuplji. Tu su Kovačić, Maunt, mladi Bili Gilmur, oporavio se Loftus Čik, čini se da bi Lampard mogao da rizikuje i pusti jednog od najomiljenijih igrača na svetu.











Vilijam i Pedro kao slobodni igrači napuštaju klub, Pedro će u Romu, Brazilac se dvoumi između Totenhema i Arsenala.



Sa Zijehom, Vernerom, Čilvelom i Havercom, to bi zaista mogao da bude strašan tim, a jasno je da je Lampard već uspeo ono što drugi nisu, da osnovu stvori od mlađih igrača, Maunta, Risa Džejmsa, Ejbrahama, Gilmura, Loftus Čika, Tomorija i da će nastaviti u tom pravcu.



Zbog toga ima poverenje Romana Abramoviča...