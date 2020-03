Kraj sezone zbog Korone ili ne, svejedno, Bejl je otpisan!

Real Madrid pravi planove za novu sezonu, a navodno, odlučili su da puste Gareta Bejla bez obeštećenja. Ono što su odbili prošle sezone od Kineza, sada će biti na meniju, jer je problem Zidan.



On ne želi Velšanina u ekipi, smatra ga "trulom jabukom" u svlačionici i veruje da kvari atmosferu.



"Marka" tvrdi da je Zidan čak ostanak uslovio odlaskom Bejla, koji i nije od neke pomoći ekipi jer je povređen često, a recimo u 2020. je odigrao sdamo tri meča.



Uz to, posle Bregzita on će biti stranac u Španiji i zauzima mesto u ekipi. E sada, problem je što se Real ne pita. Džonatan Barnet je izjavio da njegov klijent ne namerava da napusti do kraja ugovora klub i odrekne se plate od 17 miliona evra neto. On jednostavno može da odbije svaku ponudu i natera Real da mu isplati sve do poslednjeg centa.











Oni koji poznaju Bejla, tvrde da on nema nikakav problem da sedi dve godine na klupi ili tribinama, za to će od juna do 2022. primiti 35 miliona evra, i to je problem.



Ne pristaje na pozajmice, sada je Kina otpala, ne želi ni u Ameriku, a odbio je bilo kakvu priču oko povratka u Totenhem.



Jednostavno, lepo mu je u Madridu, sunce i golf teren, nema neku veliku ambiciju, osim da igra za Vels, što će u svakom slučaju činiti, jer to mu je mnogo važnije od Reala.



Bejl ima 30 godina, kada mu bude istekao ugovor, sigurno da ima dovoljno za još jedan raskošni ugovor, možda baš pod suncem Amerike, jer ima ponudu od Bekama da se preseli u Majami.