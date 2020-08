Kraj sage oko Sanča! Junajtede, šta sada?!

Izgleda da je transfer i definitivno propao. Naime, Džejdon Sanči neće u Junajted, "Đavoli" su odlučili da ne plate sumu koju traže Nemci, plus, pitanje je da li bi sada, posle isteka "ultimatuma" Dortmund i pristao.



Iz Nemačke stižu vesti da će Englez potpisati novi ugovor sa klubom, da želi da ostane i igra sa Torganom Azarom i Halandom, ali i da će čekati sledeće leto i eventualni povratak u PL.



Junajted je na raskršću, pregovaraju oko Daglasa Košte, ali malo koga će to oduševiti, s obzirom na istoriju povreda Brazilca. On je doduše jeftiniji od nekih drugih meta, ali, malo ko veruje da bi bio ogromno pojačanje.



Bolja opcija, po mišljenju javnosti je odlični Dejvid Bruks iz Bornmauta, no on košta 50 miliona evra, iako su "Trešnje" ispale iz lige.



Izgleda da je bitka za Gabrijela Magaljaeša izgubljena, Arsenal je bio brži, mete otpadaju jedna za drugom. Rekli smo već da od Dibale nema ništa, niti je razmena za Pogbu realna, Francuz će potpisati novi ugovor.







Iz Francuske je stigla vest da je Musa Dembele na prodaju, videćemo hoće li Junajted krenuti po svoju davnašnju metu. Ipak, prioritet bi trebalo da bude odbrana, Solskjer traži štopera i levog beka, uz još jednog krilnog napadača i kako avgust odmiče, klubovi će tražiti veći novac, svesni da "Đavoli" moraju da pojačaju ekipu.



Slabo napreduju i prodaje, sada se pojavila informacija da bi Dalota mogao da uzme PSŽ, ali za Džonsa, Roha, Lingarda nema ponuda, nema ni rešenja oko otkupa Smolinga, Roma neće platiti 20 miliona evra.



Sve u svemu, mnogo nepoznanica, nervoza kod menadžera koji je još pre ispadanja od Sevilje rekao da su mu potrebni igrači i jača konkurencija, no za sada klub ne uspeva da odgovori na taj zahtev.