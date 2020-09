Kraj! Mendeš odveo zemljaka, Barselona ima tri opcije za zamenu!

Alternativa je Maks Arons iz Noriča, on je ispao sa "Kanarincima" iz lige, pominjan je kao pojačanje velikih engleskih klubova, problem je što je odbijena ponuda Barse od 20 miliona, klub iz Čempionšipa traži desetak više.









Izgleda da više nema dileme, Nelson Semedo će u Vulvse. Barselona i Žorge Mendeš su dogovorili poao, 30 miliona plus bonusi, desni bek će među "Vukove". On večeras putuje u Englesku, a sutra će proći preglede i biti predstavljen kao novi desni bek Vulverhemptona.Zauzeće mesto Doertija u rosteru, Irac je prodat Totenhemu.Ali, ko će biti zamena u Barseloni?Serhi Roberto može da igra desnog beka, ali to nije dovoljno.Barsa ima spisak od tri igrača, jedan je Seržinjo Dest, hoće ga na pozajmicu sa otkupom, no Bajern je već dogovorio uslove sa igračem, mada nije našao dogovor sa Ajaksom.I na kraju, Emerson, Brazilac koga je Barsa prepustila Betisu jer nije bilo mesta za igrače van EU.Ali, sada su otišli Vidal i Artur, pa bi nekadašnji fudbaler Atletiko Mineira koji je debitovao za "Selesao" mogao da se preseli na "Kamp Nou", a cena je desetak miliona evra.Pominjan je i pitomac La Masije, Ektor Beljerin, ali je za Barsu, desni bek Arsenala preskup...