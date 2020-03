Kraj Juventusa kakvog poznajemo? Prodaju deset igrača?

Kako smo i pisali, Juventusove akcije su se prepolovile, nije kriza samo u pitanju, već su nakon gotovo dve godine iscrpeli efekat dovođenja Kristijana Ronalda.



Upravo njegova plata ostaje najveći problem, uz gubitke koji se tiču izostanka prihoda u vezi sa pandemijoj koja je paralisala svet.



Italijanski mediji su tvrdili pre par dana da Ronaldo odlazi, da će PSŽ biti njegov novi klub, ali on će čekati odluku Juventusa. Svakako mu se ne sviđa dogovor u nastajanju klubova Serije A da igračima budu smanjene plate za ovu sezonu, Ronaldo na svoj gigantski ugovor ima i najveće smanjenje, izgubiće desetak miliona evra.



Najsigurnije je da će biti prodat Pjanić, za koga ima mnogo interesovanja, moguća je zamena za Ikardija, ali i to da ode u PSŽ. Juventusu ne treba izgleda više ni Daglas Košta koji se često povređivao, ali ni Bernadeski koji je razočarao ove sezone. Ono što je sigurno je da će Bentankur preuzeti konce na sredini terena, da Juve nije odustao od Kjeze iz Fiorentine koji bi sa Dibalom i Ronaldom, ili nekim drugim napadačem trebalo da formira trio.



Hoće li ostati novca za Pogbu?











Njegov transfer sa platom bi koštao oko 250 miliona čini se da u ovom trenutku to predstavlja prevelik zalogaj, pa je realnije da bude doveden "novi Pirlo" Tonali. Otići će i Iguain, ako uspeju da ga negde prodaju, ima ogromnu platu, a još jednu godinu ostaće Bufon, kao i Kjelini.



Koliko je nedodirljivih. Uz "senatore", računamo i Bonućija, De Lihta, Demirala (Rugani ide najverovatnije), Kuadrado, Kuluševski koji je kupljen, Dibala, Remzi, Aleks Sandro, kao i golman Šćešnji.



Dakle, samo 11 igrača je sigurno u odnosu na ovu sezonu, dakle polovina tima.



To bi značilo i smanjenje troškova, cilj je da se podmladi tim, da se smanje troškovi, a da li će to biti dovoljno da se pokriju dugovi videćemo...