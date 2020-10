KRAJ - Gotovo je, tu su SVI transferi najluđeg dana!

Transfer pijaca u najjačim evropskim ligama završila se 5. oktobra u ponoć, a iza nas je veoma, veoma uzbudljiv dan.



Pandemija koronavirusa poremetila je čitav svet, naravno da se to odrazilo i na fudbal, ali se ipak sve polako vraća u normalu.



Ipak, neki klubovi su završili velike poslove, dok su neki kao što su Barselona pa onda i Mančester Junajted, pokazali da ih nažalost vode najgore uprave u istoriji klubova.







Kratak presek najvažnijih transfera:





- Arsenal je aktivirao klauzulu i doveo Tomasa Partija iz Atletiko Madrida

- Bajern je završio četiri pojačanja poslednjeg dana.



- Lukas Toreira je na pozajmici u Atletiku, ali slaba je to uteha za ono što je Arsenal uradio sa Partijem danas.



- Antonio Ridiger i Tomori su ostali u Čelsiju.

- Liverpul nije prodao ni Grujića ni Šaćirija ni Harija Vilsona.



- Real Madrid nije radio ništa ovog leta.



- Siti je mirovao, pošto je već doveo Dijaza, Akea i Ferana Toresa.



- Husem Auar je ostao u Lionu, kao i pomenuti Depaj.











---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







12:10 - Robin Olsen je novi golman Evertona, stigao je kao pozajmljeni igrač iz Rome.







23:59 - Atletiko Madrid je potvrdio da je Arsenal aktivirao klauzulu od 50 miliona evra - Tomas Parti je i zvanično "Tobdžija" što je najveće iznenađenje poslednjeg dana!







23:57 - Barselona je pred ponoć ozvaničila još jedan odlazak, mladi Huan Miranda je na novoj pozajmici, posle Šalkea, otišao je u Betis, a na Kamp Nou ispred njega ostao Žunior Firpo...







23:56 - Fikajo Tomori je odbio da napusti Čelsi i da ode na pozajmicu u Vest Hem.







23:55 - Partizan završio prelazni rok! Više OVDE.







23:54 - Zaboravljeni napadač Slimani vraća se u Sporting iz Lisabona, iz Lestera. Detalji nisu poznati.







23:53 - Lids je potvrdio jedno od najzanimljivijih pojačanja, pošto je stigao Rafinja iz Rena za oko 23 miliona evra.







23:51 - Joakim Andersen je novi igrač Fulama, pošto je zvanično stigao iz Liona.







23:50 - Rafinja završava papirologiju sa Pari Sen Žermenom.





23:48 - Tomas Parti je obavio lekarske preglede u Španiji, i otputovao na okupljanje selekcije Gane. Arteti je ispunjena najveća želja.







23:45 - Novi besmisao, još gori "ćorak" - Barsa je i definitivno najsmešnija ovog leta! Sve informacije - OVDE.







23:28 - Lukas Toreira je i zvanično prešao na pozajmicu u Atletiko Madrid, iz Arsenala, potvrdila je La Liga na svom sajtu.







23:15 - Oko 45 minuta pre isteka roka, svi katalonski mediji i pouzdani izvori potvrdili su isto - pregovori Barse i Sitija oko Erika Garsije su pukli! Zašto je Barsa onda prodala munjevito Todiba za DVA i Rafinju za NULU večeras?! Čekamo još malo da dobijemo odgovore..







23:10 - Barselona je upravo potvrdila - Todibo ide na pozajmicu u Benfiku na godinu dana. Formula - 2 miliona evra i pokrivanje cele plate, mogućnost, ne i obavezan otkup za dodatnih 20 narednog leta.







23:05 - "PUČE" i na "Teatru snova" - Junajted konačno! Više OVDE.







23:00 - POSLEDNJI SAT! Čekamo nekoliko transfera, kao što su - Kavani, Tomas Parti, Rafinja, Todibo, Erik Garsija, Lukas Toreira...







22:50 - Uskoro se očekuje da Junajted ozvaniči transfer Edinsona Kavanija, koji bi trebalo da bude najveća bomba na Old Trafordu, posle Van de Beka i Teljesa...







22:48 - Kao što smo preneli ranije danas, niko neće napustiti Liverpul poslednjeg dana, među njima je i Marko Grujić.







22:46 - Rafinja je stigao u Pariz na potpis ugovora, PSŽ je u trci sa vremenom da još jednom "zavrne" i ismeje Barsu...







22:40 - Stigla potvrda - Seltik je doveo Urugvajca Dijega Laksalta na pozajmicu iz Milana.







22:35 - Žan-Kler Todibo je pristao da ode u Benfiku na pozajmicu, pregledi su zakazani za sutra, papirologija je rešena, čeka se Barsina poslednja ponuda za Erika Garsiju.









22:30 - Zvanično - Junajted predstavio ofanzivca uz opis "jedan od najboljih"! Detalji su OVDE.





22:19 - Sautempton je potvrdio da je štoper Vesli Hud otišao na pozajmicu u Lacio, što je još ranije najavljeno.







22:14 - Džordan Lukaku je napustio Lacio i otišao u Antverpen na pozajmicu.







22:10 - Još jedan podsetnik - Junajted je doveo danas "samo" Teljesa, još uvek se čeka Edinson Kavani, ali i desno krilo. To nisu bili ni Sančo ni Dembele...







22:05 - Barselona je upravo obavestila Lion da nije u mogućnosti da otkupi Memfisa Depaja pošto je Osman Dembele ostao! Lion je već spremio papire za njegov transfer na Kamp Nou!







22:00 - ULAZIMO u poslednja dva sata!









21:45 - Neverovatno - PSŽ čekao minut do 12 da izigra Barsu! Detaljnije OVDE.





21:35 - Ipak su stigli - papirologija oko transfera Krisa Smolinga stigla je minut pre isteka prelaznog roka u Italiji...







21:30 Kakav bum na kraju, Partizanu stiže pojačanje iz Engleske! Detalji su OVDE!







21:25 - Sećate se Alena Halilovića? Raskinuo je ugovor sa Milanom i biće slobodan u izboru nove sredine, u prevodu, ne mora da juri klub do ponoći...







21:15 - Kris Smoling je i dalje na čekanju, odnosno njegova papirologija. Neverovatno da su Roma i Junajted tek danas dogovorili nešto što je moglo nedeljama unazad...







21:10 - Siti je odbio i treću ponudu Barselone, koja nudi 20 miliona evra ali kroz bonuse i 10-15 fiksno. Siti odbija uporno i traži fiksno 20 miliona evra, što Katalonci sada nemaju.





21:05 - Mančester Junajted odbija da pusti Serhija Romera u Everton, jer će tako ojačati velikog rivala!







21:00 - JOŠ TRI SATA! Ove bombe samo što ne eksplodiraju! Detaljnije OVDE!







20:50 - Antonio Ridiger ostaje u Čelsiju i biće peti štoper kod Frenka Lamparda, pošto su ispred Tijago Silva, Kurt Zuma, Tomori, Kristensen...







20:45 - Stiže još potvrda o propalom prelasku Osmana Dembelea na Old Traford - Barsa je pristala da ga pusti i na pozajmicu, ali da prethodno Francuz produži ugovor na još jednu sezonu do 2023. godine, kako ne bi sledeće leto ušao u poslednju godinu ugovora, ali je Francuz to odbio.







20:38 - Bajern Minhen je i zvanično potvrdio da je Mikael Kuizans prešao na jednogodišnju pozajmicu u Olimpik iz Marseja.







20:33 - Još vesti iz Fulama, nakon Rubena Loftus-Čika, stiže i štoper Liona Joakim Andersen. Dovoljno za opstanak?







20:28 - Vest Hem i Džek Vilšir su sporazumno raskinuli ugovor. Kako tužno protraćena karijera nekadašnje "desetke" Arsenala...







20:25 - Sami Kedira je odbio predlog Juventusa za raskid ugovora i za sada ostaje u Torinu.







20:20 - Žan Kler-Todibo je "izigrao" Barselonu - početkom leta je odbio da ode u Benfiku, koja je tada nudila 20 miliona evra, a sada je dogovor sledeći - DVA miliona za pozajmicu do kraja sezone i samo mogućnost otkupa za dodatnih 20... uskoro potvrda.







20:15 - Podsetnik - U Italiji je prelazni rok završen u 20.00. Čekamo potvrde za Krisa Smolinga. Hose Kaljehon je stigao u Fiorentinu, Đerar Delofeu u Udineze, Nikola Kalinić u Veronu, Federiko Kijeza još ranije u Juventus...







20:10 - Tomas Parti je stigao u London, nakon medicinskih pregleda, potpisaće ugovor do 2025. godine, Atletiku leže 50 miliona evra od klauzule.







20:08: Ruben Loftus-Čik ide na pozajmicu u Fulam!







20:05 - Umar Sadik je pozirao u crveno-belom dresu! Kako mu stoji, pogledajte OVDE!







JOŠ ČETIRI SATA, SADA KREĆE LUDILO!







20:00 - Kratka digresija - Da li možete da verujete da celo leto Real Madrid nema ni u jednoj priči oko pojačanja?! Samo su otišli Bejl, Rodrigez, Majoral, a Odriozola se vratio sa pozajmice iz Bajerna...







19:55 - Šok - Od svih, on je novi štoper Totenhema?! Pročitajte SVE.







19:45 - Ni Fulam, ni Bolonja - Žan-Kler Todibo je na korak od odlaska na pozajmicu u Benfiku, a celu operaciju vodi Žorž Mendeš, koji je sve više uključen u Barsina poslovanja..







19:40 - Kakvo iznenađenje - PSŽ opet kupuje u Barseloni, sada! Detalji su OVDE.







19:25 - Trka sa vremenom, Kris Smoling se vraća u Romu, koja je postigla dogovor sa Mančester Junajtedom - 15 miliona + 5 kroz bonuse. Samo da stignu da reše papirologiju!







19:20 - Poslednja vest iz Barselone, Žan-Kler Todibo će otići na "plaćenu" pozajmicu i pokrivanje cele plate. Destinacija nije poznata, ali ESPN tvrdi da će neimenovani klub platiti minimalnu sumu za pozajmicu i pokriti celu platu do leta. Vrata za Erika Garsiju su otvorena...







19:15 - Giljem Balag, pouzdani katalonski novinar upravo kategorčki tvrdi - Osman Dembele ostaje na Kamp Nou. Čekamo dalje detalje, ali Barsa i Junajted gotovo sigurno nisu pronašli zajednički jezik.







19:10 - Zvanično - Junajted upalio motore, prvo od pet pojačanja do kraja večeri! Detaljnije OVDE!







19:00 - Da, Arsenal završava najveću bombu, već je u avionu! Opširnije OVDE





18:45 - Fulam žestoko pokušava da dovede štopera, Žan-Kler Todibo je odbio da napusti Barsu, a sada je u igri Vilijam Saliba, koji je ovog leta stigao u Arsenal iz Sent Etjena, ali Arteta trenutno ne računa na njega.







18:40 - Mateo Genduzi je i zvanično stigao u Hertu na godinu dana, bez otkupa narednog leta.







18:30 - Tjemue Bakajoko je i zvanično stigao na pozajmicu iz Čelsija u Napoli za dva miliona evra. Da, to je onaj koga su doveli umesto Nemanje Matića...







18:20 - Seadu Kolašincu je propao transfer u Lajpcig pošto klub nije uspeo da na vreme postigne dogovor sa Arsenalom. Prelazni rok u Nemačkoj zatvoren je u 18.00...







18:15 - Sevilja je dovela još jednog perspektivnog štopera! Iz Herte stiže holandski štoper Karim Rekik, a transfer iznosi četiri miliona evra. Ne zaboravite da je Monći doktor da namiriše, a Sevilja već ima pakleni štoperski tandem Kunde-Dijego Karlos...









18:05 - Bajern ozvaničio četvrti transfer u minut do 12! Opširnije OVDE





17:55 - Levi bek Ruben Vinagre iz Vulverhemptona stigao je na pozajmicu u Olimpijakos.









17:50 - Bomba koja se čekala u Juventusu! Opširnije OVDE





17:40 - Dijego Peroti je napustio Romu i otišao u Fenerbahče. Istovremeno, rimski klub je potvrdio da će Džastin Klajvert do kraja sezone igrati na pozajmici u Lajpcigu.







17:35 - Ronald Kuman upravo za holandsku nacionalnu televiziju: "Mi želimo Depaja u Barseloni, a i on želi da dođe kod nas! On je odličan igrač, može da igra kao napadač i kao levo krilo, ume da zadrži loptu, jak je u duelu i u igri jedan na jedan. Ali, da bi došao, mora neko da napusti klub zbog teške finansijske situacije".





17:30 - Antonio Ridiger bi mogao da se vrati u Romu, pošto su pregovori oko Krisa Smolinga propali.







17:20 - Đerar Delofeu je napustio Votford i pogađajte gde je otišao? Pa, u Udineze, naravno! Porodica Poco se igra kao vlasnik oba kluba...









17:15 Luka Ilić ima novi klub! Opširnije OVDE





17:05 - Milan Škrinijar ostaje u Interu, pošto klub nije dobio nijednu adekvatnu ponudu.











16:55 - Juventus je potvrdio - Matija De Šiljo je otišao na pozajmicu u Lion.







16:53 - Davi Klasen se posle tri godine vratio u Ajaks, za koji je nastupao i od 2011. do 2017. godine.







16:50 - Žoao Mario ide na novu pozajmicu, Inter ga je poslao sada u matični Sporting iz Lisabona.







16:45 - Fabricio Romano sada prenosi da je Dembeleov transfer i dalje moguć! Ali, Junajted mora da plati pozajmicu i da pokrije celu platu Francuzu, što je oko 12 miliona evra godišnje. Slična formula bila je i sa Kutinjovom pozajmicom u Bajern..







16:38 - Iako je njegov odlazak propao, Osman Dembele je danas došao u trening centar Barse, ali je napustio pre treninga? Ko zna šta nas čeka do kraja dana...









16:35 - Poslednja vest sa Ostrva, zašto Klop radi ovo Grujiću?! Više o tome OVDE





16:22 - Bajern ima buran poslednji dan, stigao je i Daglas Košta, zvanično! Igraće na pozajmici do kraja sezone, bez obaveznog otkupa.







16:20 - Hose Kaljehon je i zvanično u Fiorentini, mladom Kijezi je sad otvoren put ka Juventusu i očekuje se da sve bude gotovo do večeras.







16:15 - Felipe Anderson je blizu pozajmice u Portu, pošto nema mesta u Vest Hemu.







16:10 - Teo Volkot je napustio Everton u kom nema mesta i vratio se u Sautempton, u kom je i ponikao. Volkot je otišao na pozajmicu do kraja sezone.







16:08 - Nakon što je Junajted ostao bez Sanča i Dembelea, pokušao je da dovede Ismaelu Sara iz Votforda na pozajmicu. Ipak, i Stršljenovi su odbili mogućnost pozajmice, isto kao i Barselona za Francuza.





16:07 - Propali svi pregovori Barselone i Junajteda oko Osmana Dembelea, Katalonci u većem problemu. Više o tome OVDE.