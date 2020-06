Kraj! Artur rekao poslednje "DA", tu su svi detalji!

Artur Melo je konačno rekao "DA" Juventusu, pošto se osetio odbačenim od strane Barselone.



Danima se spekuliše da sve ide u pravcu konačnog dogovora, ali kada to prenese i Romeo Agresti, novinar blizak Juventusu, onda se još čeka samo zvanična potvrda klubova.



On je potvrdio da će Barsa i Juve sklopiti posao, Miralem Pjanić odlazi na Kamp Nou za 60 miliona evra, a prethodno će Stara dama platiti 10 više za Arturov transfer.



Čekalo se još samo da Brazilac postigne lične uslove, a on je danas popustio. Juve je nudio pet miliona evra, Artur je tražio čak sedam, na kraju će imati oko 5,5 i određene bonuse. Uz to, Juve je garantovao Arturu da će biti ključan igrač, dok je Brazilac poslednjih nedelja osećao da ga Barsa odguruje i da je nepoželjan.





Ovu istu informaciju potvrdio je i katalonski novinar Đerar Romero, kao i Fabricio Romano i Kadena SER, dakle, brojni pouzdani izvori.





Glavno pitanje ostaje - šta će sada biti sa njima do kraja sezone i zašto su sada toliko žurili da sada završe "trampu"?





Svi znate da iako je prelazni rok tek u septembru, klubovi do 30. juna moraju da ispeglaju svoje knjige kod UEFA i to je glavni razlog.





Transferi će biti ozvaničeni danas, sutra, prekosutra, ali Artur i Pjanić OSTAJU u svojim klubovima do kraja sezone!





U prevodu, mogu da se sretnu možda i u Ligi šampiona da igraju jedan protiv drugog, jer će klubove zameniti tek u septembru, odnosno pred početak naredne sezone...





Uskoro čekamo samo još zvanične potvrde još jednog apsurdnog posla Barsine uprave.