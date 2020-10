Korona, Konte u problemu pred Madoninu!

Antonio Konte će morati da krpi odbranu u Madonini. Naime, posle Bastonija, stigla je i vest da je Škrinjar pokupio koronu, pa ni on neće moći da za desetak dana, kako stvari stoje pomogne protiv Milana.



Bastoni i Škrinjar bili su u timu protiv Lacija, ako pretpostavimo da će Konte igrati sa trojicom pozadi, onda je jasno da je jedini pravi štoper De Fraj. Ima doduše i iskusnog Ranokiju, ali on baš dugo nije bio starter.



Trener Intera će najverovatnije rizikovati pa će dva beka, Kolarov i D'Ambrozio piti levi, odnosno desni štoper.



Podsetimo, u Inter je stigao i Darmijan, on može takođe da igra u poslednjoj liniji, ali je kao i pomenuta dvojica bek, može da igra kraj obe aut linije, mada se snalazi u 3-5-2 kao centralni defanzivac.







Videćemo šta će smisliti trener Intera, tek baš ne prijatna situacija pred gradski derbi protiv Milana koji je silovito startovao.