Konteova šok terapija, desetorica na prodaju, u izlogu ceo vezni red, cilj su ova dvojica "ratnika"!

Inter ima 33 igrača, direktor Ausilio se sastao sa Konteom, poruka je jasna, mora da se prodaje. Naime, da bi se posle Hakimija, Kolarova i Darmijana koji je na čekanju, doveli novi igrači, najmanje osmorica moraju da napuste klub.



Praktično ceo vezni red je na prodaju, sem Barele i Sensija koji su budućnost kluba i čiji ugovor su otkupljeni od Kaljarija, odnosno Sasuola.



Naingolan se vratio iz Kaljarija sa pozajmice, Konte ga ne želi u timu, ali prodaja Belgijanca je prepreka dolasku Artura Vidala sa kojim je posao praktično završen.



Ali, to nije sve, Konte ne odustaje od Kantea, Francuz je najveća želja, ali za to mora da se oslobodi pre svih Brozovića koji bi uneo najveće pare u kasu. Javio se Juventus kao i pre par godina, ali Inter ni po koju cenu neće prodati Hrvata najvećem rivalu, osluškuju vesti iz Madrida, navodno je Real zainteresovan, mada je to malo verovatno.



Brozović se zainatio, neće da ode, osim u veći klub od Intera, ne želi u PL gde jedino mogu da plate obeštećenje od 30 miliona evra za nekadašnjeg napadača Dinama.



Eriksen će ostati, ali na pritisak kluba, Konte bi ga se najradije oslobodio, ali nerealno je očekivati da neko plati veliki novac za Danca koji nije dobio šansu u Italiji?







Ostali?



Godin je odbio Ren, Inter je odbio Barsu koja je nudila Vidala i novac za De Fraja, Holanđanin je stub odbrane.



Borha Valero je slobodan, dogovorio se sa bivšim klubom Fiorentinom, čeka se ponuda za Urugvajca Vesina. Asamoa nema nikakve izglede da pređe negde, nema ponuda, zbog povreda, mladi Agume ide na pozajmicu. Galjardini je na prodaju, ali ni za njega nema velikog interesovanja, nikada nije ponovio partije iz Bergama.



U teoriji može se desiti da klub do kraja prelaznog roka napusti sedam igrača, ne računajući Dalberta, Žoao Marija i Perišića koga Bajern izgleda neće otkupiti.



U svakom slučaju vremena je sve manje, potreban je vezista i četvrti napadač, videćemo hoće li stići iskusni Žervinjo ili Ingleze iz Parme.