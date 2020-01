Konte isterao svoje, najveće pojačanje zime stiglo u Italiju!

Više gotovo da nema dileme, ostali su detalji, Kristijan Eriksen stiže u Inter. Odbio je da produži ugovor, od Reala nema ništa, radije bi u Italiju nego u PSŽ i na kraju, Danac će biti ogromno pojačanje za Kontea.



Poznati su detalji ugovora, 7.5 miliona po sezoni, plus milion i po bonusa, biće izjednačen sa Lukakuom kada su primanja u pitanju. Zanimljivo da Danac i Belgijanac neće biti najplaćeniji u klubu, jer trener Konte zarađuje 11 miliona evra po sezoni.



Šta je ostalo. Još par miliona bonusa koje treba usaglasiti između klubova, Levi je tvrd pregovarač, traži 20 miliona, ali "Gazeta" piše da Kinezi neće odustati, da su obećali Konteu Eriksena i da će to ispuniti.



Ešli Jang je već igrač Intera, a izgleda da je sledeće pojačanje Mozes koji je sjajno igrao u 3-5-2 kod Kontea u Čelsiju. Od Vidala nema ništa do juna, čeka se i Žiru, sa kojim su stvari završene, a problem je što Spinacola - Politano razmena nije uspela, i čak bi mogla da završi na sudu.



U svakom slučaju sa Eriksenom i pojačanjima na bokovima, plus Žiruom, Inter će biti mnogo jači, a Antonio Konte će sada svim silama napasti titulu.