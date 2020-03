Konte digao belu zastavu, ali ovo je bitka, ne rat, evo kako će izgledati Inter sledeće sezone!

Inter je poražen u derbiju Italije, tu se nema šta dodati, jednostavno, moraće da odlože ambiciju za sezonu. Juventus je bio prejak, sam trener Intera je to rekao nakon meča, ali i već nastavio da programira tim za budućnost.



U klubu nisu nezadovoljni, jednostavno, ponadali su se, ali je razlika u kvalitetu, čak i pred praznim "Alijancom" bila vidljiva.



Šta će učiniti na leto.



Konte želi da dovede dva napadača, verovatno će biti prodat Lautaro Martinez, tačnije Barsa bi za njega mogla da isplati klauzulu i da doda Artura Vidala, ali to je tek početak.



Kao slobodan igrač bi mogao da dođe Žiru, a odbrana će pretrpeti izmene, Godin se ne uklapa u 3-5-2, mogao bi da napusti klub, tražiće se još jedan štoper, ali i levi bek, verovatno Markus Alonso u koga je Inter spreman da uloži veliki novac i reši levu stranu.



Konte traži jasno kontinuitet, ali i još jednog desnog beka, nekog mlađeg od Janga, u nekim varijantama se pominje da bi pristali da u okviru posla za Lautara uzmu i Semeda iz Barse. Aleksis Sančez će ostati, ako pristane da smanji primanja. Sigurno da od prodaje par igrača, plus novog uloženog novca, tim može dodatno da se pojača, okupi oko Eriksena koji će proći pripreme i biti potpuno drugačiji igrač nego sada, odnosno u punoj formi, a sledeće sezone sledi juriš na titulu!