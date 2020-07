Konačno, realna cena za Sergeja, novi trener i imamo transfer?!

Izgleda da su se u Laciju otreznili od šampionskih snova, restart u Seriji A i loši rezultati kombinovani sa pobedama Juventusa praktično sa pola snage su pokazali da su Rimljani daleko od šampiona.



Ne odustaju, ali -7 i gostovanje u Torinu, iako je 27 bodova u igri ne daju veliku nadu. Problem je mali broj igrača i to se videlo, čim ispadne neko od ključnih fudbalera, Lacio ne može puno da učini, lak poraz od Milana je dokaz.



Kako danas pišu italijanski mediji, izgleda da je jedino rešenje prodaja Sergeja Milinković Savića. To bi, uz novac od ulaska u Ligu šampiona stvorilo budžet da se pojača konkurencija, tačnije Inzagiju omogući da radi sa više igrača, odnosno da ima prave alternative.



On je pričao dosta puta o tome da ne može da se trka sa Juventusom koji ima dva tima, i da kada se Sariju povredi pet igrača on ima spremne zamene. Sari ne rotira, zanimljivo, jer želi što pre da osvoji titulu kako bi malo spustio ritam i odmorio tim pred revanš sa Lionom u Ligi šampiona koji bi mogao da odluči njegovu sudbinu na klupi, jer samo Serija A neće biti dovoljna.



Ali, vratimo se Sergeju. Cena od 100 miliona je nerealna, to smo pričali i prošlih godina, iako je Lotito pričao da je odbio 150 miliona, mnogi kažu da niko nije ni prišao blizu toj sumi i da je Milan želeo da ga dovede na pozajmicu prošlog leta sa obaveznim otkupom, taj transfer je tada bio nešto manje od 80 miliona.



Čini se da bi sada Lacio pristao i na 70, u uslovima pandemije, kako bi skupili novac za prelazni rok, Milinković-Savić je dugo u klubu, mnogi smatraju da je prerastao Rimljane da je izgubio motivaciju.







Ko može da plati 70 miliona?



Praktično, samo PSŽ, ako Kežman ubedi Leonarda, Pogba ostaje u Junajtedu, Real i Barselona neće kupovati, Juventus je doveo Artura, možda će i Žorginja, ne žele ni da pregovaraju sa Lotitom. Milan nema novca za ove igrače, a ni Inter sigurno, ako dođu Tonali i Vidal neće kupovati vezne igrače.



Sudbina našeg fudbalera bi mogla da bude vezana za Alegrija, ako Italijan nasledi Tuhela, njegov prvi zahtev biće da stigne Sergej koga je žarko želeo u Juventusu. U tom slučaju bi Leonardo mogao da plati traženo, a to bi sigurno bio i jedan od najvećih transfera ovog leta, kada neće biti trošeno mnogo novca...