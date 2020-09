Konačno! Pokrenuo se Liverpul, stiglo drugo pojačanje, slede još jedan ili dva transfera! Imena poznata?

Liverpul je doveo još jedno pojačanje, u pitanju je mladi golman Pitaluga iz Fluminensea. Ostala je papirologija, on stiže, učiće od slavnog zemljaka Alisona. Zanimljivo da je 17-godišnjeg mladića preporučio Alisonov rođeni brat Mjuriel Beker.



Ali, to svakako neće zagrejati navijače kao Klopova najava da će klub kupovati.



Nemac je rekao da pregovaraju oko par igrača. Mediji tvrde da je u pitanju Alkantara, španski reprezentativac bi trebalo da košta oko 35 miliona evra, mada su Redsi ponudili 30. Ali, dogovorili su sve uslove sa bivšim igračem Barselone, pa bi Tijago verovatno trebalo da pojača vezni red. To ne znači da Vajnaldum ide, Holanđani želi novi ugovor.



Da li je to sve?



Nije, poslata je ponuda i za belgijsko krilo, mladog Dokua, njega bi kupili i ostavili na pozajmici u Anderlehtu.



Ali i dalje nema naznaka da će biti kupljen štoper iako su Matip i Gomez često povređeni, izgleda da Klop smatra da je dovoljno to što ima i da su mu potrebna pojačanja u veznom redu i napadu.