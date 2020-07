Konačno? Murinjova opsesija se završava, Hrvat će posle trampe igrati za Totenhem?

Žoze Murinjo ne odustaje. Ponovo pokušava da dovede Hrvata koga juri nekoliko godina.



"Uvek sam želeo da treniram Perišića, i kada je igrao za Dortmund i posle kada je otišao u Inter, učinio sam sve da ga dovedem u Junajted, ne shvatam zbog čega transfer nije realizovan", kaže Portugalac.



Tada je Junajted doveo Sančeza umesto jeftinijeg Perišića, tačnije jeftinijeg kada se računa plata, jer je Inter za ovog krilnog napadača tražio 50 miliona evra.



Sada mu je cena dvadesetak, on je proveo sezonu na pozajmici u Bajernu, posle dolaska Sanea pitanje je da li će ga Nemci otkupiti, suma je dvadesetak miliona.



Konte ne računa na njega, ali se pojavio Murinjo. Ni on nema mnogo novca za prelazni rok, ali nudi trampu, Koka Lamelu. Argentinac nikada u Totenhemu nije uspeo da ponovi partije iz Rome, videćemo hoće li Inter pristati, mada iskreno, nije jasno na kojoj bi poziciji u Konteovih 3-5-2 mogao da igra Lamela, on je od kluba tražio potpuno drugačiji tip igrača...