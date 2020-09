Konačno i lepe vesti za Barsu, rekao "NE" Pepu i želi na Kamp Nou!

Erik Garsija neće produžiti ugovor sa Mančester Sitijem, potvrdio je Španac danas na konferenciji za mediji.



Španci su se okupili za start Lige nacija, Erik Garsija je dobio debitantski poziv od Luisa Enrikea, a na konferenciji za medije prisutne je najviše interesovalo da li je odlučio da se vrati u Barselonu.



"Pričao sam s upravom Mančester Sitija i rekao sam im da ne želim da produžim ugovor. Sa Sitijem sam ugovorom vezan još jednu godinu, ali se nadam da ću se vratiti u Barselonu", rekao je Erik Garsija.



Očekivano, on je morao da odgovori i na glasine o Mesijevom dolasku u Siti.



"Mislim da bi svako voleo da ima Mesija u svojoj ekipi. On je najbolji igrač na svetu i ja mislim da će ostati u Barsi. Mi u Mančesteru nismo pričali o njegovom dolasku niti ne znam u kom pravcu idu pregovori", istakao je Erik Garsija.



Inače, očekuje se da Barsa ponudi 10-15 miliona evra za svoje dete, koga se olako odrekla, pa ga je 2017. godine Pep Gvardiola odveo kao 16-godišnjaka u Siti.



On je dete La Masije, rođen je 2001. godine i ima nameru da ponovo bude kapiten Barselone, baš kao što je bio u svim mlađim kategorijama.