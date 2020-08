Konačno! Dva velika posla na pragu, ovaj Arsenal može da se bori za LŠ!

Tokom večeri je izgleda došlo do neke vrste dogovora, ostali su detalji, ali Felipe Kutinjo će igrati za Arsenal naredne sezone, kako sada stvari stoje.



Brazilac će otići na pozajmicu sa obaveznim otkupom, čime će Arsenal dobiti strašnog igrača, ali i mogućnost da ga plati tek idućeg leta.



U klubu veruju da će to biti prelomno da Vilijan pristane, oni su jedini koji mu nude ugovor na tri godine, što je uslov svih uslova fudbalera Čelsija i oni bi nakon meča sa Bajernom u Minhenu i verovatne eliminacije mogao da potpiše ugovor sa "Gunerima".



I to nije sve, izboksovali su još jednu godinu pozajmice Sebaljosa, a prelomili su, prodaće Lakazeta ili ga možda menjati za Tomasa Partija. Na ruku im ide što Afrikanac hoće u Arsenal, odbio je da potpiše novi ugovor sa Atletikom, i to bi moglo da bude ključno.







Obamejang i dalje ćuti, bio je zakopčan posle trijumfa u kupu, izlazak u LE je malo poboljšao klupske finansije, pokušavaju da prodaju nekoliko igrača, pre svih štopere Papastopulosa, Mustafija, verovatno i Holdinga, a klub bi mogli da napuste Kolašinac, Sedrik, verovatno i Toreira. Nadaju se da će Roma otkupiti Mihtarijana, a neće biti mesta i za Genduzija. Upravo te prodaje bi mogle da znače i novac za štopera, Dijega Karlosa iz Sevilje, njegova otkupna cena je 70 miliona evra, ali bi navodno Andalužani pristali na pedesetak. Dobre vesti stigle su iz Amerike, Džoš Krenke je ubedio oca Stena da su potrebna ulaganja i da bi tim lako mogao da se bori za top 4.











Kako bi izgledala ta ekipa?



Leno,

Beljerin, Karlos, Saliba, Tirni,

Parti, Sebaljos,

Pepe, Kutinjo, Vilijan.

Obamejang.



Deluje impresivno, postoje i varijante da igra sa trojicom u liniji, gde bi Luiz i Džaka mogli da uđu u tim, šansu će dobiti i klinci, Majtland-Najls i Saka, a ako bi igrali sa dvojicom napadača, onda Nketijah ili Martineli, mladi lavovi mogu da olakšaju posao Obamejangu.



Stvari posle osvojenog kupa izgledaju mnogo bolje, videćemo da li će želje Artete biti ispunjene, on je navijačima poručio da mu veruju, da ima dobre odnose sa upravom i da ne sumnja da će sledeće sezone imati odličan tim.