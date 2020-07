Konačni raskol, Ibra se poslednji smeje!

Zlatan Ibrahimović je iskoristio još jednu priliku da objasni šta znači za Milan.



"Ne mogu da ostanem, ni Milan, ni ja nismo za EL, to nije takmičenje za ovaj klub", kaže Šveđanin.



On je pre toga u svađi sa Gazidisom posle odlaska Bobana i sklanjanja u stranu Maldinija, rekao glavnom operativcu Milana da je "Zlatan ostao isti, ali da se Milan promenio".



Stiže Ragnik i revolucija, ali je Ibra odgovorio u svom stilu.



"Nemam pojma ko je taj, ne poznajem ga", kaže Šveđanin, jasno je, on sa Nemcem ne želi da radi, a to ne želi ni druga strana. Ragnik je jasno insistirao da hoće da podmladi ekipu.



Maldini je dobio ponudu za protokolarnu funkciju, on je nekim svojim izjavama tipa da Ragnik nije za Milan, zatvorio vrata saradnji.



U Milanu ga ubeđuju, da bi mogao da bude kao Nedved u Juventusu, ali sigurno da to nije isto jer Čeh ima uticaj na Anjelija i donosi odluke.











Najverovatnije će Maldini u italijanski savez, gde će dobiti neku funkciju.



Inače posle poslednjih rezultata, postoji skepsa oko Ragnika, mnogi smatraju da je Pioli zaslužio klupu, da Ibra treba da ostane, da su na kraju krajeva Boban i Maldini za 60 miliona doveli Ernadeza, Benasera, Rebića i Leaoa, i da je sada vrednost tih igrača mnogo veća, plus u proseku imaju 23.5 godine i biće osnova novog tima.



Ali, gazde, porodica Singer su odlučili da Gazidisu povere praktično sve odluke i on želi finansijski da konsoliduje klub, da napravi projekat od tri godine koji bi povećao vrednost Milana.



No, ako se to radi nauštrb rezultata, kako što je bio slučaj kada je bio predsednik Arsenala, to će svakako naići na dosta otpora među navijačima.