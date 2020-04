Kome će pripasti posao stvaranja moćnog Njukasla? Bivši igrač je glavni kandidat, ovo je prvi nacrt ekipe!

Šeik Mohamed bin Salman će otkupiti Njukasl od Majka Ešlija, pa je jasno da će "Svrake" krenuti u ozbiljnu rekonstrukciju.



Imaće jednog od najbogatijih vlasnika u Premijer ligi, ako se gleda čitava kraljevska porodica Saudijske Arabije onda i daleko najbogatijeg, pa je jasno da će i transfer budžet ekipe biti enorman, čak i pored činjenice da će fudbalski svet zahvatiti finansijska kriza zbog pandemije koronavirusa.



Postavlja se i pitanje kome će taj novac biti poveren, tačnije koga će novi vlasnici postaviti na mesto sportskog direktora..?



Prema poslednjim informacijama iz Engleske, ozbiljan kandidat za tu poziciju je bivši fudbaler Njukasla i reprezentativac Grčke Nikos Dabizas.



On je dres tima sa "Sent Džejms Parka" nosio od 1998. do 2003. godine, igrao je i za Lester, a sa "Helenima" je 2004. godine osvojio i čuveno Evropsko prvenstvo.



Nakon igračke karijere pronašao se u ulozi sportskog direktora, radio je u Omoniji, sada je u Panatinaikosu, gde je obavio odličan posao sa angažovanjem igrača, ali i promovisanjem mladih fudbalera iz akademije kluba.



Engleski mediji procenjuju da bi Dabizas mogao da bude vrlo dobar izbor za "Svrake", istorija sa klubom sa "Sent Džejms Parka" bi definitivno mogla da bude njegova prednost.







Uveliko se spekuliše i o tome ko bi sve mogao da pojača Njukasl već ovog leta, priče o Kilijanu Mbapeu deluju nerealno iako mediji u Engleskoj tvrde da su novi vlasnici toliko finasijski moćni da bi bez problema mogli da ga otkupe od Pari sen Žermena.





Daleko realnije deluju spekulacije o angažovanju Muse Dembelea iz Liona, Džeroma Boatenga iz Bajerna, pa i Kajla Vokera iz Mančester sitija, kako se desni bek zbog kršenja bezbednosnih mera u borbi protiv koronavirusa našao na udaru engleske javnosti, ali i reprezentacije, pa i samog kluba sa "Etihada".







Navodno bi u Njukasl mogao da stigne i vezista Lila Bubakari Sumare, kojeg već neko vreme prate najveći evropski klubovi, spekuliše se da su zainteresovani i za Artura Vidala iz Barse , a mogli bi da otkupe i Denija Rouza iz Totenhema, dok bi od sadašnjih igrača šansu da se dokažu dobili Sent-Maksiman, Almiron, kapiten Lasel, golman Dubravka i talentovani vezista Šon Longstaf.













Želje za mesto šefa struke su Rafa Benitez, što bi navijači sa oduševljenjem prihvatili, ali i Maks Alegri, bivši trener Juventusa koji je od letos bez posla.