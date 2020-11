Koliko košta, ko jedini može da plati Ronalda? Juveov san - Petina uloženog!

Da nije bilo pandemije, Ronaldo bi još letos napustio Juventus, veruju mnogi, pozivajući se na bliske izvore Portugalcu i Staroj dami.



Loše skrivana tajna je da je letos imao dogovor sa Pari Sen Žermenom, te da bi lako mogao da završi i narednog leta u Parizu. Logičkim spletom predviđenih okolnosti - Kilijan Mbape sigurno napušta PSŽ, gleda ka Madridu i teško da će bilo ko drugi moći da ga razuveri i pokvari mu ostvarenje sna, samim tim jasno je da je Ronaldo pravo rešenje umesto Francuza.



Dobio bi svoju "sedmicu", mesto da bira gde će da igra u napadu, verovatno kao centralni napadač, pa bi Nejmar i njegov stari "pajtos" Di Marija mogli da mu pakuju po 40+ golova u Ligi 1, a u Ligi šampiona bila bi već druga priča.



Sistemom eliminacije jasno je da ga niko ne vidi u Premijer ligi, Junajted je imao priliku da ga vrati, ali je odustao, ostali? Pa da li možete da ga zamislite bilo gde i drugo, ko bi mogao da ga plati osim Sitija, u koji 100% neće otići?



Dakle, jedini klub u Evropi koji bi mogao da pokrije njegova primanja je PSŽ.









I tu dolazimo do brojki. Juventus želi da se reši Ronalda najviše zbog njegove ogromne neto plate od 30 miliona evra (bruto tačno 57), šampion Italije će za tri godine ugovora na njega potrošiti 170 miliona evra, na onih 100 koliko je platio za dolazak iz Real Madrida, ukupno 270. Sami procenite da li je uloženih 270 miliona evra "vraćeno" na pravi način, eliminacijama od Ajaksa i Liona u Ligi šampiona, no, to je neka druga tema...







Juventusova računica je jasna - zaraditi barem nešto od obeštećenja i ne plaćati poslednju godinu Ronaldovog ugovora. U Juventusovom slučaju, idealno bi bilo da vrati petinu ukupno uloženog novca, što je oko 55 miliona evra uz uštedu od 57 u poslednjoj godini ugovora. U suprotnom, ako Ronaldo ostane do kraja ugovora, Juve gubi potencijalno obeštećenje, i plaća Portugalca dodatnih 57 miliona, što je u ovom trenutku "preteško" za kasu.



Drugo glavno pitanje je - koliko Ronaldo vredi u 35. godini, kada uđe u poslednju u svom ugovoru sa Juventusom? Istina, i dalje deluje kao mladić i da može da igra još barem dve, tri sezone na vrhunskom nivou, ali da li Juventus može da očekuje 50 miliona ili manje, ili više?



Transfermarket, specijalizovani fudbalski portal procenjuje ga na 60 miliona, ali, kao što znate kada je tržište u pitanju, malo ko "poštuje" njegovu procenu.



PSŽ će moći da pregovara, da spušta cenu, znajući da Juve želi da se reši njegovih ogromnih primanja. Takođe, PSŽ ne može da ne ponudi Ronaldu veliku platu, naročito ako se uzme u obzir platna hijerarhija u Parizu, te da Nejmar zarađuje 40 miliona.







U prevodu, malo ko se bavi brojkom o obeštećenju, jer je zaista teško proceniti koliko neki klub može i želi da plati Ronalda, u 35. godini, uz njegova ogromna primanja.



Portugalac neće pristati da zarađuje manje od 25-30 miliona, svestan koliko vredi, šta donosi, na terenu i van njega.







Važna napomena je da bi i PSŽ računao na to van terena, baš kao i Juve, na ogroman priliv od marketinga, prodaje dresova, skoka na tržištu u svakom smislu, jer je Ronaldo uz Mesija i dalje najveći brend i u tom smislu idealna zamena za Kilijana Mbapea.





Naša procena je da Juve za Ronalda zbog svega navedenog ne može da dobije više od 30-40 miliona, godinu dana pre isteka ugovora, iako je i u 35. mašina za golove...



Šta vi mislite, koliko Ronaldo vredi i koliko će neko (PSŽ ili neko drugi) platiti za Portugalca?!