Koliko je moćan Real, trojica najtalentovanijih na svetu, odbila ugovore, čekaju poziv Pereza!

Pisali smo, Real ne želi da troši novac ovog leta, cilj je da se uštedi i smanje gubici nastali pandemijom, u ovom trenutku "rupa" je 200 miliona, mogla bi da bude sanirana prodajom petorice ili šestorice igrača od kojih je najveće ime Džejms Rodrigez.



Već imaju projektovani plan za naredna dva leta, a koliko znači poziv RFeala, odnosno interesovanje, neka posvedoče ove činjenice.



Naime, trojica igrača koji su uz Sanča i Halanda verovatno najtraženiji na svetu u ovom trenutku, ne žele da produže ugovore jer imaju neku vrstu obećanja da će ih Perez dovesti u Madrid.



Prvi je Kilijan Mbape, on je navodno stavio na čekanje ponudu PSŽ da produži ugovorza 45 miliona po sezoni, u Realu ne može da uzme više od 25, ali njegov san su Los Blankosi i rad sa Zidanom. Ima još dve godine ugovora, narednog leta za PSŽ će biti problem, moraće da smanje cenu ili da za dva leta izgube Mbapea bez obeštećenja. I to može da se desi, njemu se ne žuri, dovoljno je mlad da čeka.



To još više važi za sjajnog Kamavingu iz Rena. On takođe ima ugovor do 2022. Ren želi u Ligu šampiona, drže ih najbogatiji ljudi na svetu, pa nemaju potrebu da prodaju. Oko 80 miliona navodno nije dovoljno, ali cena će pasti sledećeg leta, Kamavinga je već rekao da nema šanse da produži ugovor.







I na kraju Kai Haverc. On želi u Real, Perez je već obavestio Leverkuzen da su zainteresovani za sledeće leto, talentovani igrač ima ponudu Čelsija, stvar je iskomplikovalo to što Leverkuzen neće igrati Ligu šampiona, pa se fudbaleru žuri.



Ali, ako dobije čvrste garancije Reala, mogao bi da odbije PL i ostane još sezonu.



Na kraju, uz ovu trojicu igrača, meta je, ali u leto 2022. Haland, čime bi uz strašan poker mladih fudbalera, makar se tako nadaju u Madridu, Real obezbedio dominaciju tokom ove decenije...