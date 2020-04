Koja je logika zameniti talentovanog Brazilca za 30-godišnjeg Pjanića?

Ove nedelje odjeknulo je da su Barselona i Juventus u poodmakloj fazi u pregovorima oko trampe koja je u najmanju ruku nelogična. Barem sa one katalonske strane i verovatno najbolji posao ikada Juvetnusa.



U pitanju je trampa Artur Melo - Miralem Pjanić, po kojoj bi, navodno, došlo samo do razmene igrača, bez ikakve doplate. Postavlja se pitanje - koja je logika da Barselona pristane da se odrekne igrača rođenog 1996. godine, u usponu, koji se ustalio u reprezentaciji Brazila i pokazao da može da se uklopi u sistem igre na Kamp Nou, u zamenu za 30-godišnjeg reprezentativca BiH?



Uz dužno poštovanje, Miralem Pjanić je u poslednjoj deceniji pokazao da je zaista veoma dobar vezni igrač, ali jasno je u 30. godini više ne može da se kaže da će postati svetska klasa, ukoliko to do sada nije. A nije.



Spekuliše se da u Barsi nisu zadovoljni Arturovim "brazilskim" karakterom, jer je neretko "žurkao" sa Nejmarom, te da je sklon povredama upravo zbog svog nesportskog načina života. S druge strane, suprotno tome, mediji od početka pandemije prenose da je Artur na posebnom režimu ishrane, da trenira po šest dana nedeljno i da je spreman da "otkine" nastavak ove sezone i da se nametne kada odu Ivan Rakitić i Arturo Vidal.



To je nastavak priče - Barsa je odavno stavila na transfer listu Rakitića i Vidala, što je i logično, jer imaju 32 i 33 godine, ali zašto bi onda prodali i 10 godina mlađeg Brazilca, u istom prelaznom roku? Kike Setijen želi da pruži šansu Karlesu Alenji, pominje se da bi Kutinjo mogao da dobije mesto u veznom redu, i uz Busketsa i De Jonga, to je sve što bi Barsa imala na raspolaganju u veznom redu.









S druge strane, Juventus bi još kako profitirao. Pjanić je u najvećem padu forme od kako je došao u Juventus, pod palicom Mauricija Sarija, koji je spreman da ga se odrekne. Artur voli loptu, ume da je zadrži i da igra sa njom u oba smera, a to je ono što je Sariju neophodno. Plus, opet moramo napomenuti da je Artur rođen 1996. godine, a Pjanić 1990.



U celoj ovoj priči, od četiri strane, čeka se još samo jedna - da Artur prihvati uslove Juventusa, jer uporno odbija da napusti Barsu. Klubovi su se, navodno, dogovorili, dok bi Pjanić "peške" otišao u Barselonu...



Sami procenite koliko ovaj posao ima smisla...