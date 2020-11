Klupko se rasplelo, evo šta je bila Barsina poslednja ponuda za Nejmara i šta je Suarez navodno tražio od kluba?!

Kako se približava prelazni rok, aktuelizuju se priče o povratku Nejmara u Barselonu, ali od toga nema ništa. Osim što Katalonci nemaju novac, Nejmar želi da produži ugovor sa Parižanima i njegov otac već pregovara sa Leonardom.



Ali, u leto 2019. Barselona je pregovarala do iznemoglosti, makar su tako tvrdili Abidal i Bertomeu. Mesi ih je optuživao da je u pitanju samo dimna zavesa i da nisu ni imali nameru da vrate njegovog prijatelja, ali je bivši direktor Bordas ispričao šta se desilo.



Barselona je pregovarala, nudila trampu plus novac. Poslednja ponuda je bila 110 miliona, plus Todibo, Rakitić i pozajmica Dembelea. Parižani su tražili trideset miliona više, Nejmar je bio spreman da se odrekne 10, ali nije došlo do približavanja.



"Nejmara je delilo 20 miliona od povratka", rekao je za "Kadena Kope", Bordas.



Što se Mesija tiče, Bordas je rekao da njegova odluka na čekanju, da nije prelomio i da zavisi od toga da li oseća da tim može da pobeđuje.











Takođe, rasvetljen je navodno zahtev Luisa Suareza za ugovor sa Barselonom. On je, prema pisanju "Sporta" tražio četvorogodišnji ugovor i time otvorio vrata za svoj izlazak. Pitanje je koliko ima istine, ovo se navodno dešavalo pre nego što je stigao Kuman, kada je Barsa pregovarala o produžetku, Suarez je imao ugovor na godinu dana i opciju da bude automatski produžen ako odigra dovoljan broj utakmica.









U svakom slučaju, ni za ovakve natpise neće biti spreman da se osveti za vikend, zbog korone neće moći da pomogne Atletiku protiv bivšeg kluba.



Suarez je Barselonu napustio nakon šest godina, na nedostojan način, kada je klub u pitanju, imajući u vidu da je osvojio sve, dao ogroman doprinos i da je, verovali ili ne, treći strelac u istoriji Katalonaca.