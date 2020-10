Klupko se odmotava, zamena za Ronalda stiže iz Barselone?!

Osman Dembele je bio Barsina "ulaznica" i ključ prelaznog roka, ali je u "pet do 12" odbio da ode u Mančester Junajted.



Katalonski mediji, konkretno pouzdani novinar Ćavi Kampos je u jednoj emisiji otkrio da Dembele i njegovi agenti imaju dogovor sa Juventusom za leto 2021. ili 2022.



Zbog toga je Dembele odbio da ode u Junajted i na pozajmicu, jer ga je Barsa uslovila da u tom slučaju mora da automatski produži ugovor do 2023, kako narednog leta po povratku ne bi ušao u poslednju sezonu.



Ćavi Kampos tvrdi da je Dembeleov cilj da posle Barse ode u Juventus i da je samo pitanje da li će se to dogoditi leta 2021. ili 2022. kada bude slobodan.



"Imam informaciju da je Dembele postigao dogovor da iz Barselone ode u Juventus, 2021. ili 2022. godine i zato ne želi da potpiše novi ugovor", rekao je on.



Dembele sigurno neće biti u Kumanovim planovima, barem kada je udarnih 11 u prvom planu, jer je Ansu Fati biser kluba i igrač u koga žele da ulažu i uzdaju se ove sezone.











Takođe, Barsa će na zimu dovesti Memfisa Depaja koji takođe igra i kao krilo, a to znači da Dembelea čeka klupa do kraja sezone.





Barsa neće uspeti da vrati ni polovinu novca od uloženih 105 miliona evra leta 2017. godine, no, Dembeleu to nije bitno.





Utisak je da i Dembele i Barsa polako samo počinju da razmišljaju o rastnaku i pitanje je i koliko će Francuz imati motivacije...





Što se Juventusa tiče, odavno svedočimo da oni dovode uglavnom jeftina rešenja, pred kraj ili kada istekne ugovor, samo je pitanje šta će se sve dešavati do kraja sezone.





Jedno je sigurno, i Ronaldu se polako bliži kraj, neko će morati da ga menja, a ako se uzdaju da to može da bude Dembele, mogu napraviti istu grešku kao Barsa kada je otišao Nejmar...