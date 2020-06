Klopov spisak želja može da priušti svako, navijači razočarani!

Navijači Liverpula su jedva čekali letnju pijacu u nadi da će aktuelni prvak Evrope biti pojačan velikim imenima, ali čini se da to neće biti slučaj što smo i videli u slučaju Tima Vernera koji će naredne sezone pojačati Čelsi.Pandemija je usporila fudbalske i finansijske tokove, pa je Jirgen Klop izrazio želju da kupuje povoljno kako bi klub sačuvao novac za jače ugovore aktuelnog igračkog kadra, tvrdi Dejli star.Na spisku želja su tri ne tako atraktivna imena u ovom trenutku koja bi stigla bez obeštećenja.Rajan Frejzer se spominjao kao moguće pojačanje Arsenala i Mančester junajteda, sada su u trku ušli i "redsi" koji ga vide na mesto Džerdana Šaćirija koji će vrlo verovatno napustiti Enfild ovog leta.Dobro poznato ime je Mario Gece, jedan od fudbalera koji je zablistao u Klopovom Dortmundu sada je ostao bez kluba, ima 28 godina i predstavljao bi alternativu napadačkoj trojci.Govori se i Malangu Saru, fudbaleru Nice koji ima 21 godinu važi za jednog od najtalentovanijih štopera u Francuskoj. On je do sada odbio sve ponude matičnog kluba i već je viđen u nekon drugom klubu.Radi se i na zadržavanju igračkog kadra, prvi korak je ugovor Adamu Lalani kako bi Englez ostao u Liverpulu do zvaničnog kraja sezone budući da će igrači kojima ugovor ističe 30. juna sami moći da odlućuju o svojoj sudbini.Klop je najavio štednju što se navijačima nije naročito dopalo...