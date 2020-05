Klopov oprobani recept, zvao lično kako bi stvorio najbolji par na svetu! Mogli bi se desiti da ne prepoznate odbranu Liverpula!

Jirgen Klop je ponovio svoj manevar, pozvao je igrača koga želi.



To obično ostavlja fudbalere bez reči, Nemac je okrenuo Kalidu Kulibalija, štopera koji bi sigurno sa Van Dajkom činio najbolji defanzivni duo na svetu.



Nemac je izložio svoje planove u narednih par godina i kako vidi Kalibalijevu ulogu u timu.



Štoper Napolija bi bio starter, o tome nema ni govora, ispred Džo Gomeza, Matipa i Lovrena, ako svi ostanu u klubu.



Napoli hoće da proda Afrikanca, ali ne na diskontu, tačnije ne za manje od 70 ili 80 miliona evra. PSŽ je navodno spreman to da plati, ali Kulibali hoće u Englesku, iako bi najviše novca, čak 12 miliona po sezoni mogao da uzme u Parizu. On je inače, uz Bonućija i najplaćeniji štoper Serije A, prima 6 miliona godišnje pod Vezuvom.



Zanimljivo, on nije jedini odbrambeni igrač na meti Liverpula, priča se da bi Klop mogao da zatraži od kluba da uđe u trku za Menijea, kako bi Aleksander Arnold dobio pravu konkurenciju na desnom beku, a gledaju i nekoliko mlađih igrača koji mogu da pokriju levu stranu, piput Brenana iz Blekburna, ili starijeg Aronsa iz Noriča. Od Vernera su izgleda odustali, priča se o nekim vezistima, Ouaru iz Liona, ali mnogi se pitaju zbog čega klub ne bi vratio Grujića.









Prodaće Šaćirija, odlazi Lalana, Klajn, Karijusa, verovatno i Harija Vilsona, kako bi skupili novac za željena pojačanja, pre svih Kulibalija, ali možda i još jednog napadača...