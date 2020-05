Klopov dupli udarac za Arsenal, prvo trampa, a onda će im uzeti vunderkinda?

Hoće li dva kluba naći dogovor. Naime, Atletiko je ponudio, a Klop naginje ka ovoj soluciji.



Trampa po kojoj bi se Oks Čembrlen preselio u Madrid, dok bi na ostrvo krenuo Tomas Parti čini se realnom. Naime, vezista Atletika ima klauzulu od nešto više od 50 miliona evra, pregovara oko novog ugovora, ali Atletiko ne može da mu plati očekivano, pa Parti gleda ka ostrvu.



Arsenal je veoma zainteresovan, ali ni oni nemaju novca za obeštećenje, sada je u igri Liverpul. Čembrlen se vratio ove sezone posle teške povrede, ali nije standardan, teško je izboriti se za minutažu, ali je skupio 34 utakmice. On je odlično rešenje na spoljnim pozicijama, ali je u januaru stigao Takumi Minamino, koji bi mogao da pokrije mesto ako Oks ode. To bi otvorilo i sredstva za dovođenje štopera, Kulibalija ili Dijega Karlosa iz Sevilje.



Meta ostaje jasno Timo Verner u napadu, kao i levi bek, i to Bukajo Saka, klinac iz Arsenala koji je dobio šansu ove sezone. "Guneri" čine sve da ga ubede da potpiše novi ugovor, ali Liverpul je primamljiva destinacija, imao bi minutažu, kao alternativa za Endija Robertsona.



Momak zarađuje tek 5000 funti nedeljno, jasno dobio bi mnogo veći novac, ali se spekuliše da je stvar prestiža u ovom trenutku igrati za Liverpul.











Saka je odigrao 29 mečeva za Arsenal, ima 9 asistencija, debitantska sezona iz snova, želi ga i Dortmund, ali nema u planu da napušta PL. Inače, ovaj levi spoljni igrač je reprezentativac Engleske do 19 godina.