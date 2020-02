Klopov drim tim, na leto će biti sa ovim pojačanjima zastrašujući? Ko će biti žrtvovan?

Jirgen Klop planira promene u timu na leto.



To više nije tajna, popuniće poziciju, ono što je vitalno je da ostanu Alison i Van Dajk. Sa Holanđaninom se pregovara oko novog ugovora i to je uslov svih uslova. Postoje tri opcije za levog beka, cilj je da se dovede mlađi britanski igrač, kao alternativa za Robertsona.



Ovo su imena.



Prvi je Maks Klark iz Vitesea, ovaj 23-godišnjak igra odlično u holandskoj ligi, svojevremeno je bio član mladih engleskih selekcijqa, nikada nije dobio pravu šansu u Halu, ali je u Viteseu uspeo da se dokaže.



Osim njega, na listi su Džamal Luis iz Noriča o kome se mnogo manje priča nego o kolegi sa desne strane Maksu Aronsu, a iz Noriča bi mogao da stigne i vezista Buendija. Ako "Kanarinci" ispadnu, moraće da prodaju one najbolje.



Treća opcija za beka je Reif Dejvis iz Lidsa, 20-godišnji Englez koji nema mnogo iskustva, ali skaut Redsa ga gledaju cele sezone.



Što se tiče ostalih delova tima, Klop će verovatno pustiti nezadovoljnog Šaćirija, možda ode i Vajnaldum, ako ne produži ugovor.













Kai Haverc ostaje meta, ali Bajern je u prednosti, spominje se povratak Kutinja, međutim, nema šanse da Redsi plate više od 50-tak miliona za Brazilca koga su prodali za 160.



Najveća promena uslediće u napadu. Firmimo ili Salah, pitanje je sada, Klop je navodno pristao da se odrekne jednog od dvojice, ako Liverpul može da dovede Mbapea što je teška misija, iako je Francuz veoma zainteresovan. Naime, čak i da prodaju Firmina za 100 miliona Bajernu, ponovo neće imati dovoljno novca za zahteve PSŽ. Nekolicina drugih igrača bi mogla da dože u obzir, ali će se, jedino odreći Brazilca ako stigne neka mega zvezda, ili eventualno Timo Verner. Priča se i o par mlađih igrača, skauti gledaju Čukvezea, iz Viljareala, a prodaje nekih mlađih igrača koji neće dobiti šansu uneće novac u kasu.



Najrealnije je da dovedu levog beka, da probaju da uzmu Haverca, i eventualno vrate Kutinja, Mbape nije nemoguća, ali je teška misija.