Klop prelomio, Liverpul otvorio pregovore oko štopera!

Liverpul nema rešenje, za Van Dajka je sezona završena, Fabinjo se vratio u centar odbrane, ali on je vezni igrač, plus Matip je povređen, za Džoa Gomeza većina veruje da nije kvalitet za Redse, a mlađi igrači nisu spremni za nivo fudbala kakav zahteva Nemac.



Iako je on ušao u rat reči sa Karagerom koji tvrdi da je Klop pogrešio kada posle prodaje Lovrena Zenitu nije kupio centralnog defanzivca, u januaru će morati na pijacu.



Pominjano je nekoliko igrača, skupih kao Škrinjar, ili neke jeftinije opcije, kao i Ben Vajt iz Brajtona, ali na kraju počeli su pregovori sa Šalkeom.



Meta je Ozan Kabak. Turčin je pominjan letos, ali je bio mnogo bliži Italiji, želeli su ga i Inter i Milan, ali nisu imali dovoljno novca za novog štopera.



Kabak ima 20 godina, Šalke je za njega tražio 50 miliona evra, ali to je nerealna cena. Liverpul može da plati tridesetak sa bonusima, oni veoma dobro znaju da klub iz Gelzenkirhena ima finansijskih problema, dve godine su van Lige šampiona, a i Gasprom je smanjio davanja.







Kabak je stigao u Šalke 2019. oni su aktivirali njegovu klauzulu od oko 15 miliona evra i doveli ga iz Štutgarta. Prošao je fudbalsku školu Galatasaraja, za koji je odigrao samo 14 utakmica pre odlaska u Nemačku. Bio je kapiten mlađih turskih selekcija, već je debitovao za "A" tim, sakupio četiri nastupa, čini budućnost reprezentacije zajedno sa Demiralom iz Juventusa. Inače, Kabak ima ugovor sa Šalkeom do 2024.