Klop poslao napadača na "kaljenje" u Čempionšip!

Liverpul nastavlja da niže uspehe ma koji tim nastupio na teren.



Klopovi izabranici su slavili i u FA kupu gde su bili bolji od Evertona sa 1:0 i tako izbacili veliko rivala sa Mersisajda iz dalje takmičenja. U utakmici protiv "karamela" priliku su dobili mahom polaznici tamošnje akademije fudbala.



Jedan od njih je i mladi napadač Rian Bruvster. Ovo mu je bio tek treći nastup za seniorski tim "redsa" ove sezone, u narednoj polusezoni gledaćemo ga Čempionšipu gde će nositi dres Svonsija kao pozajmljeni igrač Liverpula.



Mladi napadač je na sebe skrenuo pažnju 2017. godine kada je sa mladom reprezentacijom Engleske osvojio Svetsko prvenstvu U17, a on postigao čak sedam golova.



Stiv Kuper će mu biti trener u Svonsiju, čovek koji ga je vodio upravo u mladoj reprezentaciji "gordog albiona".





Rhian Brewster has completed a loan move to @SwansOfficial until the end of the season.



Good luck, @RhianBrewster9 🙌 https://t.co/xKbJzWujLv